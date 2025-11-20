The Santa Run México 2025: ¡Vístete de Santa Claus y… a correr!
The Santa Run México, el popular y mas divertido evento deportivo temático y familiar que se celebra anualmente en la Ciudad de México (CDMX) durante la temporada navideña ya se aproxima.
Aquí el principal atractivo es que todos los participantes (corredores, caminantes, e incluso mascotas y personas en carriolas) van vestidos con trajes de Santa Claus, en una actividad más que divertida y… sana!
Características principales
- Temática navideña: El evento está completamente ambientado en la Navidad, y el disfraz de Santa Claus es parte esencial de la experiencia.
- Inclusivo y familiar: Está diseñado para ser disfrutado por personas de todas las edades y condiciones físicas. Se permiten mascotas, carriolas y sillas de ruedas en la caminata de 1K.
- Modalidades: Generalmente ofrece diferentes distancias para adaptarse a distintos niveles de condición física, como caminata de 1K y carreras de 5K y 10K.
- Ubicación: Se realiza en lugares emblemáticos de la CDMX, siendo el Parque La Mexicana una sede frecuente en los últimos años.
- Actividades adicionales: Además de la carrera, suele incluir un evento navideño posterior a la meta, y a veces se asocia con causas benéficas o con promociones especiales, como desayunos gratis en restaurantes patrocinadores.
Es una forma divertida y festiva de hacer ejercicio y celebrar la temporada navideña con la comunidad.
¿Cuándo y cómo debes Inscribirte?
- Fecha: Domingo, 14 de diciembre de 2025.
- Hora: 7:00 AM.
- Lugar: Parque La Mexicana, Santa Fe, Ciudad de México.
- Distancias: 1 km, 5 km y 10 km, con categorías infantiles disponibles.
- Incluye: El kit de corredor suele incluir el traje de Santa y una medalla.
- Las inscripciones ya están disponibles en el sitio web oficial del evento. A correr…