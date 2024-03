Descubre los beneficios exclusivos de viajar con NAO Travel Collection y Royal Caribbean

Comparte este contenido

¡Vacaciones inolvidables con los exclusivos beneficios de NAO Travel Collection y Royal Caribbean! Atención, agentes de viajes. Desde ahora y hasta el 15 de abril de 2024, podrás disfrutar de una serie de ventajas excepcionales al reservar.

Disfruta con NAO Travel Collection y Royal Caribbean

$1 mil pesos mexicanos en NAO Club: Como una muestra de agradecimiento por tu lealtad, se te obsequiará un crédito en el programa de recompensas para agentes de viajes. Noche pre crucero gratis: ¿Empezar la aventura en alta mar de la mejor manera posible? Recibirás una noche precrucero gratuita con valor de hasta $4 mil pesos. Disfruta de una experiencia previa al embarque donde podrás relajarte y prepararte para tu viaje con total comodidad y estilo.

$2 mil pesos para categorías interiores y vista exterior

$3 mil pesos para categorías balcón

$4 mil pesos para categorías Suites y Superior

Aplicable con promociones Royal Caribbean: Estos beneficios exclusivos son combinables con las ofertas vigentes de Royal Caribbean, que incluyen un 60 % de descuento en el segundo pasajero y la promoción de que los niños navegan gratis.

¡Conoce el nuevo Icon Of The Seas de Royal Caribbean!

No podemos dejar de mencionar la llegada de Icon Of The Seas. Con tecnología de vanguardia, diseño innovador y comodidades de primer nivel, promete ofrecer una experiencia de crucero sin precedentes para todos los pasajeros.

Variedad de destinos: Con NAO Travel Collection, tendrás acceso a una amplia gama de destinos alrededor del mundo, desde playas paradisíacas hasta ciudades emocionantes y culturas fascinantes. ¡Encuentra el destino perfecto! Atención al cliente excepcional: En NAO Travel Collection profesional equipo de expertos que está disponible para brindarte asistencia y resolver cualquier duda o inquietud que puedas tener antes, durante y después del viaje. Y mucho más: Además del crédito de $1 mil pesos, el programa de recompensas NAO Club ofrece una amplia gama de beneficios adicionales, incluyendo descuentos exclusivos, upgrades de habitaciones y mucho más. ¡Únete hoy mismo y empieza a disfrutar de las ventajas!

¡No esperes más para aprovechar estos increíbles beneficios y reservar tu próxima aventura con NAO Travel Collection y Royal Caribbean!

Sobre NAO Travel Collection

Una compañía conformada por un gran equipo de profesionales de gran experiencia. Con excelencia en el servicio y que garantizan la satisfacción del cliente. Tiene una amplia gama de destinos y opciones de viaje personalizadas, que los han consolidado como un referente en la industria, ofreciendo experiencias inolvidables a viajeros de todo el mundo.

Para más información y reservas, llama al 55 6651 3626 o comunícate directamente con tu representante de ventas.

