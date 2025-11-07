Delta y LATAM celebran tres años de alianza con un aumento del 88 % en capacidad

Con un 88% de capacidad combinada, Delta y LATAM celebraron tres años de su exitoso Joint Venture. Este acuerdo ha permitido a ambas aerolíneas consolidar 9 nuevas rutas, operar más de 62 mil vuelos y transportar 14.5 millones de pasajeros entre Estados Unidos y Canadá, y América del Sur, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Uno de los logros más importantes alcanzados durante el tercer año de esta colaboración fue la inclusión de Argentina en la cobertura del Joint Venture en Sudamérica para trayectos hacia EE.UU. y Canadá. Además, se anunciaron nuevas rutas, como Lima-Orlando, Buenos Aires-Miami, Guayaquil-Nueva York y Lima-Salt Lake City.

“El crecimiento de capacidad mencionado anteriormente, sumado a los más de 200 destinos ofrecidos por Delta en Estados Unidos y Canadá y los más de 130 ofrecidos por LATAM en América del Sur hacen que el Joint Venture juegue un rol fundamental conectando la región, ofreciendo la red más grande y diversa en cuanto a destinos y opciones de viajes”, comentó Soledad Berrios, directora de Alianzas Estratégicas del grupo aéreo chileno.

Conexión directa entre ciudades clave de América

Con Atlanta, Boston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Orlando y Salt Lake City como puertas de entrada en América del Norte, y Bogotá, Cartagena, Fortaleza, Lima, Quito, Río de Janeiro, Santiago, São Paulo y Buenos Aires como puertas de entrada en América del Sur, la alianza entre ambas compañías aéreas opera 30 rutas directas, conectando ciudades clave en ambos continentes.

«Juntos, no solo estamos acercando regiones, sino también ofreciendo servicios innovadores y opciones de viaje mejoradas que establecen un nuevo estándar para nuestros clientes», declaró Alex Antilla, vicepresidente para América Latina y el Caribe en Delta Air Lines.

Adicional a esto, los pasajeros pueden acceder a mayores beneficios como lo es la acumulación conjunta de millas o puntos en programas de viajero frecuente o el acceso a más de 53 salones de Delta Sky Clubs en Estados Unidos y seis salones lounge de LATAM principalmente en América del Sur (Santiago, Buenos Aires, São Paulo, Bogotá, Lima y Miami).

También hay una serie de beneficios recíprocos para clientes élite de los programas de fidelización Delta SkyMiles y LATAM Pass, como prioridad en el check-in, abordaje y manejo de equipaje entre otras ventajas.

La alianza también ha fortalecido la operación carguera. Desde su inicio, el tonelaje transportado junto a Delta ha aumentado en un 356 %, alcanzando un total de 2 mil 093 toneladas en lo que va del 2025. Entre otros avances, destaca la integración de los sistemas de seguimiento digital (e-tracking), así como la homologación de los principales productos de ambas compañías.