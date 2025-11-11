Turkish Airlines reporta ganancias de $1.1 mil millones de dólares

Turkish Airlines anunció ganancias operativas del tercer trimestre, las cuales se registraron en $1.1 mil millones de dólares, elevando el total del periodo enero–septiembre de 2025 a $1.7 mil millones de dólares.

Al hablar de sus resultados financieros del tercer trimestre de 2025, la empresa anunció que mantuvo su crecimiento ininterrumpido a pesar de problemáticas que hubo en todo el mundo y de las incertidumbres derivadas de las interrupciones comerciales y los desafíos relacionados con los motores en la industria de la aviación, la compañía transportó 27.2 millones de pasajeros durante el reciente trimestre, lo que representa la cifra más alta para un tercer periodo en su historia. Manteniendo un crecimiento por 18 trimestres consecutivos, aumentó su capacidad de pasajeros en un 8.2 % respecto al mismo periodo del año anterior, superando en 43 % los niveles previos a la pandemia.

Durante el periodo julio–septiembre de 2025, los ingresos totales de Turkish aumentaron un 4.9 % interanual, alcanzando aproximadamente $7 mil millones de dólares, gracias a las sólidas contribuciones de las operaciones de pasajeros. Los ingresos por ellos crecieron un 6.1 %, impulsados por una demanda favorable frente al incremento de capacidad. A pesar del aumento en los ingresos totales, la disminución de los rendimientos y las presiones de costos persistentes en el tercer trimestre provocaron una reducción interanual del 21.3 % en la ganancia operativa principal, que se situó en $1.1 mil millones de dólares.

“La ganancia que logramos en el tercer trimestre de 2025 vuelve a destacar la capacidad de adaptación de Turkish Airlines ante una amplia gama de condiciones operativas, gracias a su estructura de ingresos diversificada. Como la marca más valiosa de Türkiye en el escenario internacional y un líder global en el sector de la aviación, continuaremos creciendo e invirtiendo en línea con nuestra estrategia para 2033. Nuestro enfoque va más allá de la rentabilidad: estamos comprometidos con lograr un éxito sostenible y a largo plazo”, dijo Ahmet Bolat, Presidente del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de la compañía.

Continuó con sus esfuerzos para expandir sus asociaciones comerciales sin interrupción durante el tercer trimestre de 2025. Además de los acuerdos de código compartido firmados con varias aerolíneas en todo el mundo, la línea aérea alcanzó un acuerdo con Air Europa, para adquirir una participación minoritaria. Con este acuerdo busca fortalecer su conectividad global, mejorar la red de pasajeros y carga entre Turquía y España, aumentar el número de turistas que visitan el país turco y contribuir aún más a la economía del país al abrir nuevos mercados turísticos en América Latina. Así, continúa su trayectoria de crecimiento sostenible con confianza, avanzando de manera constante hacia los objetivos establecidos en su Estrategia del Centenario.