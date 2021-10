Delta agiliza, aún más, sus sistemas de reconocimiento facial

Comparte este contenido











El hub de Delta Air Lines, el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, refuerza sus servicios de atención a los usuarios, integrando ahora para los clientes de la aerolínea inscritos en TSA PreCheck una ampliación de las nuevas capacidades de reconocimiento facial y la apertura del primer vestíbulo exprés Delta-TSA PreCheck y la entrega de equipaje.

Quienes cuenten con la aplicación Fly Delta y con una membresía TSA PreCheck pronto podrán visitar un nuevo espacio en donde se recogen las maletas en el nivel inferior de la Terminal Sur Doméstica, pasar por el punto de control de seguridad y abordar su avión con solo su identidad digital, nos referimos al número de socio SkyMiles del cliente, los datos del pasaporte y el Número de Viajero Conocido.

“Queremos dar a los usuarios más tiempo para disfrutar vivencias simplificadas, fluidas y eficientes de extremo a extremo”, dijo Byron Merritt, vicepresidente de Diseño de Experiencia de Marca de Delta. “Hemos sido líder en la prueba e implementación de la tecnología de reconocimiento facial desde 2018 como parte de esta visión”.

Si un pasajero no desea esta opción, puede optar por no hacerlo y pasar por el aeropuerto de manera regular; la participación es voluntaria. Delta no guarda ni almacena ningún dato biométrico, ni tiene previsto hacerlo.