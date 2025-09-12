Del Capitolio a la Galería Nacional: planes gratuitos para disfrutar Washington, DC

Washington, DC ofrece muchas opciones para disfrutar sin gastar mucho dinero. Desde museos hasta edificios emblemáticos de Estados Unidos, los turistas pueden acceder a diversas actividades gratuitas, ya sea en familia o con amigos. Si no sabes qué hacer en la capital estadounidense, en INVERTOUR te compartimos algunas recomendaciones para aprovechar al máximo tu visita.

National Mall

Recorrer el National Mall es una visita imprescindible en el Distrito de Columbia. Este espacio alberga monumentos, memoriales y museos gratuitos, como los emblemáticos Lincoln y Jefferson Memorials, además del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana. Al caminar junto al Reflecting Pool, los visitantes pueden revivir la historia de Estados Unidos, desde los sacrificios de sus soldados hasta los discursos inspiradores de Martin Luther King, Jr.

Museos Smithsonian

Los museos Smithsonian en Estados Unidos son completamente gratuitos con colecciones únicas e interactivas. Entre los más populares están el Museo Nacional del Aire y el Espacio, que fascina con sus exhibiciones sobre viajes espaciales, y el Museo Nacional de Historia Americana con una mirada profunda al pasado del país. También vale la pena visitar las renovadas Galerías Sackler, dedicadas al arte asiático.

La biblioteca más grande del mundo

La Biblioteca del Congreso, especialmente el edificio Thomas Jefferson, deslumbra a sus visitantes con su impresionante arquitectura de la Edad Dorada y una vasta colección de libros, documentos, mapas y exhibiciones especiales que ofrecen una experiencia única e inolvidable.

Capitolio Nacional

El Arboreto Nacional, un espacio de 446 acres en el corazón de Washington, DC, da acceso gratuito a sus visitantes. Entre sus atractivos destacan las históricas Columnas del Capitolio Nacional, que sostuvieron el Pórtico Este del Capitolio entre 1828 y 1958, y que ahora se han convertido en un icónico punto para fotografías.

Galería Nacional de Arte

La Galería Nacional de Arte, fundada en 1937 gracias a un donativo de Andrew Mellon, alberga obras maestras de todas las épocas bajo tres acres de claraboyas que iluminan su interior. Destaca la única pintura de Leonardo da Vinci en América, Ginevra de’ Benci. No deje de visitar el East Building, dedicado al arte moderno y diseñado por el arquitecto IM Pei.

Georgetown

Georgetown, fundada casi 100 años antes que Washington, DC, fue un importante punto de tránsito para agricultores en el siglo XVIII. Sus casas de estilo federal y georgiano se conservan cuidadosamente, y con más de 400 tiendas, restaurantes y opciones nocturnas, es un destino ideal para una jornada de exploración.