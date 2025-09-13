Canelo vs. Crawford en septiembre: la pelea histórica que enciende Las Vegas

Las Vegas, la ciudad del entretenimiento mundial prepara una celebración única. Este septiembre, Las Vegas se llena de luces, conciertos, gastronomía, cultura mexicana y un evento que promete marcar un antes y un después en la historia del boxeo: Canelo vs. Crawford en el Allegiant Stadium.

Canelo vs. Crawford: el combate del año

El sábado 13 de septiembre, Saúl “Canelo” Álvarez, campeón indiscutido del peso supermediano, subirá al ring para enfrentar al invicto Terence “Bud” Crawford, tres veces campeón mundial. El Allegiant Stadium será sede de una batalla que atraerá a miles de aficionados de todo el mundo, reforzando la tradición de que Las Vegas es la capital del boxeo.

Este combate no solo representa un enfrentamiento de estilos, sino también el choque de dos de los mejores pugilistas de la era moderna. La fecha coincide con las celebraciones del Día de la Independencia de México, lo que añade un simbolismo especial y convierte el evento en parte de un fin de semana lleno de orgullo latino.

Conciertos y entretenimiento en Las Vegas

Más allá del ring, septiembre ofrece una cartelera musical de primer nivel. Alejandro Fernández, Marco Antonio Solís, Ricky Martin, BANDA MS, Pitbull, Reik, Jesse & Joy, Juanes, Pedro Fernández, Los Tucanes de Tijuana y Carlos Santana forman parte de la lista de artistas que llenarán los escenarios.

A esto se suman las residencias estelares, como la de Janet Jackson con su espectáculo Together Again en Resorts World Las Vegas, disponible del 10 al 20 de septiembre. En el terreno de la música electrónica, el festival Zamna aterriza en Zouk Nightclub y Ayu Dayclub con DJs de renombre como Meduza, Tom & Collins y Jan Blomqvist.

El humor también tiene espacio con presentaciones de Alfred Robles, Brincos Dieras, Teo González y Mario Aguilar.

Tradición mexicana en cada rincón

Las celebraciones patrias se reflejan en diferentes espacios de Las Vegas. Habrá espectáculos folclóricos en Grand Canal Shoppes, una Rooftop Salsa Fiesta en Resorts World y noches con mariachi y DJs en Cabo Wabo Cantina, Leticia’s Cocina, Swim & Social y Flanker Kitchen. Centros comerciales como Las Vegas North Premium Outlets y The Forum Shops at Caesars Palace ofrecerán promociones especiales con temática mexicana.

Sabores para todos los gustos

La oferta gastronómica incluye restaurantes como Casa Playa en Wynn, Cañonita en The Venetian y ¡VIVA! en Resorts World, donde se podrán degustar platillos típicos y cocteles especiales. Station Casinos servirá margaritas por $1.99 USD y Virgin Hotels ofrecerá tacos a $5 USD. Pop-ups de mixología con Casa Dragones completan la experiencia.

Pero Las Vegas también presume su diversidad culinaria internacional. Peter Luger Steak House, recién abierto en Caesars Palace, lleva sus cortes de carne clásicos de Nueva York. Zaytinya, del chef José Andrés, ofrece cocina mediterránea con toques de Turquía, Grecia y Líbano. Komodo sorprende con sabores del sudeste asiático en un entorno futurista, mientras Best Friend de Roy Choi combina el espíritu de Koreatown con el estilo único de la ciudad.

Orgullo mexicano en Las Vegas

Este septiembre, la ciudad celebra con intensidad el Día de la Independencia de México. Entre conciertos, espectáculos culturales, sabores auténticos y una pelea que quedará en la memoria del boxeo mundial, no hay duda de que Las Vegas es el lugar donde el orgullo latino alcanza su máxima expresión.