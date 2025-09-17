¡Entérate! Si viajas a Europa tendrás que presentar nuevo Entry Exit System (EES) de control fronterizo

¡Así es! A partir del 12 de octubre de 2025, entra en vigor el Entry Exit System (EES), un nuevo mecanismo de control fronterizo para todos los nacionales de países que no forman parte de la Unión Europea y que viajen al espacio Schengen. Este sistema se aplicará en entradas y salidas para estancias cortas de un máximo de 90 días dentro de un período de 180.

El objetivo del Entry Exit System (EES) es mejorar la gestión de las fronteras exteriores del Espacio Schengen y reforzar la seguridad en la región. Este cambio sustituirá el sellado manual de pasaportes por un registro digital automatizado.

¿Qué datos se registran con el EES?

El sistema recopila información personal al momento de cruzar la frontera:

Fecha y hora de entrada y salida

Lugar de entrada y salida

Nombre y apellido del viajero

Número de pasaporte

Fotografía del ciudadano

Huellas dactilares

Posible decisión de denegar la entrada para una estancia corta

Estos datos se almacenan en cumplimiento con la legislación europea de protección de datos personales y los derechos fundamentales de los viajeros.

Fechas clave del Entry Exit System (EES)

El EES comenzará a aplicar desde el 12 de octubre de 2025 próximo de forma gradual en las fronteras exteriores del espacio Schengen. La implementación continuará hasta el 9 de abril de 2026 y, a partir del 10 de abril de ese año, el sistema estará plenamente operativo. Durante este periodo de transición es posible que no todos los pasos fronterizos recopilen información de manera inmediata.

¡Ojo! Es importante destacar que la negativa a proporcionar los datos solicitados impedirá el cruce de fronteras. El sistema se aplicará tanto a viajeros que requieran visado como a quienes estén exentos de este requisito.

Para resolver dudas adicionales, la información oficial está disponible en: travel-europe.europa.eu/en/ees