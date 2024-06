Dark Desires by Apothic: Cata de vinos ¡con los ojos vendados! en la CDMX

Comparte este contenido

¿Alguna vez has deseado degustar los sabores más profundos de un vino en completa oscuridad? «Dark Desires by Apothic» te invita a sumergirte en una experiencia sensorial inigualable en Ciudad de México.

Este 12 de julio de 2024, únete a nosotros para una velada que promete despertar todos tus sentidos, donde el sabor, el sonido y la textura convergen en una sinfonía perfecta.

Esto habrá en Dark Desires by Apothic

La velada comienza a las 8:00 p.m. en el elegante Restaurante 25Dos ubicado en el Hotel W en Polanco. Prepárate para vivir dos horas donde la oscuridad y el silencio no son vacíos, sino el lienzo sobre el cual los sabores y sonidos juegan el papel principal. La entrada está limitada a mayores de 18 años, y se requiere identificación oficial vigente para participar.

Dark Desires by Apothic no es solo una degustación de vinos, es una aventura que te transporta a través de tus deseos más íntimos y tus sensaciones más ocultas. Con los ojos vendados y en completa oscuridad, degustarás tres selectas etiquetas de Apothic Wines, cada una cuidadosamente elegida para evocar emociones y desatar pasiones ocultas. A cada sorbo, los delicados platillos diseñados para complementar cada vino realzarán aún más la experiencia.

Para intensificar cada momento, sonidos ambientales y de la naturaleza resonarán a través de los audífonos proporcionados, creando una atmósfera única que enriquece cada trago. Los sonidos ASMR y las narrativas suaves te guiarán a través de un viaje por el gusto, el aroma y la percepción.

Un encuentro único en la CDMX

El evento promete no solo ser una experiencia de degustación, sino una noche de descubrimiento personal y colectivo. Es una oportunidad perfecta para aquellos buscando explorar nuevos horizontes en su paladar y mente. ¿Listo para explorar tus sentidos a otro nivel? No te pierdas «Dark Desires by Apothic», donde cada detalle está pensado para sorprenderte y fascinarte.

Asegura tus entradas a través del sitio oficial y prepárate para una noche inolvidable que desafiará todo lo que sabes sobre degustaciones de vinos.