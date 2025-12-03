Morelia, Michoacán, la entrada de la mariposa monarca y la magia navideña

El invierno en Michoacán marca dos momentos esperados por viajeros de todo el mundo: la llegada de la mariposa monarca y el inicio de la temporada navideña. Ambos fenómenos transforman los paisajes del estado en escenarios llenos de color, tradición y naturaleza viva. Y dentro de este panorama, Morelia se consolida como el punto de partida ideal para disfrutar estas experiencias gracias a su ubicación estratégica, conectividad y oferta turística.

Cada año, millones de estas especies llegan a los santuarios de Sierra Chincua y El Rosario, en Angangueo y Ocampo. Los oyameles se cubren de tonos naranjas intensos que sorprenden a visitantes nacionales e internacionales. Estos espacios, declarados Reserva de la Biosfera por la UNESCO, abrirán a finales de noviembre con recorridos guiados, senderos y actividades orientadas al turismo responsable.

A poca distancia se encuentra Tlalpujahua, Pueblo Mágico famoso por su tradición artesanal de esferas navideñas. En diciembre, sus calles se iluminan con ferias, mercados y celebraciones que envuelven a los viajeros en un ambiente festivo y familiar. Su producción local de ornamentos atrae a quienes buscan llevar a casa un recuerdo auténtico de la temporada.

Morelia, punto de conexión

La capital michoacana ofrece la ventaja de conectar ambos destinos en un mismo viaje. Morelia cuenta con hoteles para todos los perfiles de viajero, así como una red carretera que permite llegar a los santuarios de la monarca y a Tlalpujahua en menos de tres horas. Esta combinación de accesibilidad y servicios convierte a la ciudad en un punto clave para explorar la región.

“La belleza natural de la mariposa monarca y la tradición artesanal de Tlalpujahua son experiencias únicas que nos llenan de orgullo”, afirmó Thelma Aquique Arrieta, secretaria de Turismo de Morelia. Invitó a los viajeros a elegir la ciudad como base para recorrer estas rutas y descubrir la hospitalidad local.

Con conectividad aérea a los principales destinos del país y cercanía con Ciudad de México, Guadalajara y el Bajío, Morelia se posiciona como una opción ideal para quienes buscan naturaleza, cultura y descanso en un solo lugar.

Este invierno, Michoacán invita a recorrer sus bosques, conocer sus pueblos y vivir su espíritu festivo. Y Morelia abre sus puertas como la entrada perfecta a una temporada llena de color, tradición y magia natural.