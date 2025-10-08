La Macchina Veloz, la exhibición de autos clásicos en el Palacio de Minería

El Palacio de Minería será el punto de encuentro para los amantes del automovilismo con la llegada de La Macchina Veloz, una exhibición dedicada a los autos italianos que marcaron distintas épocas de la historia. Este evento reunirá vehículos clásicos, deportivos y modelos recientes que muestran la evolución de la ingeniería y el diseño automotriz.

Organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en colaboración con el Classic Sport Club y la Comisión Nacional Vintage, esta exposición celebra su octava edición con una selección de piezas que destacan por su valor histórico y su influencia en la cultura del motor.

¿Cuándo y dónde será La Macchina Veloz?

La Macchina Veloz se llevará a cabo los días 11 y 12 de octubre, en el Palacio de Minería, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El horario será de 10:00 a 17:30 horas, permitiendo a los asistentes recorrer con calma cada una de las áreas de exhibición.

Durante dos días, el recinto abrirá sus puertas a coleccionistas, aficionados y curiosos que deseen conocer más sobre los autos italianos, desde los clásicos que marcaron una era hasta los modelos más innovadores del 2025.

Lo que podrás ver en la exhibición

La exposición contará con 30 automóviles procedentes de Italia, país reconocido mundialmente por su legado automotriz y su diseño vanguardista. Entre los modelos destacados estarán Ferrari, Lamborghini, Maserati y Alfa Romeo, símbolos de potencia y elegancia en el mundo del deporte motor.

También se exhibirán vehículos populares como los de la marca Fiat, que acercaron la conducción italiana a un público más amplio, y joyas retro como el Autobianchi, recordado por representar la juventud italiana de los años sesenta.

Cada auto ha sido seleccionado por su relevancia en la historia del diseño y la innovación mecánica. Los visitantes podrán observar detalles de carrocería, acabados y motores que reflejan la evolución de la industria automotriz europea.

Un viaje por la historia del automóvil

Más allá de ser una muestra para expertos, La Macchina Veloz busca acercar a nuevas generaciones al fascinante universo del automóvil. Cada vehículo contará su propia historia y mostrará cómo la creatividad y la tecnología italiana transformaron la manera de entender la velocidad, el lujo y la estética.

El Palacio de Minería se transformará así en una galería sobre ruedas, donde el pasado y el presente del automovilismo se encontrarán durante un fin de semana dedicado a la pasión por los autos.