Oktoberfest: Descubre la cerveza más fuerte y costosa del mundo

Uno de los festivales más populares y grandes del mundo ya llegó a Alemania: se trata del Oktoberfest, donde la cerveza es la gran protagonista de un evento que combina feria, música bávara, bebida, diversión y tradición, y que reúne a millones de personas de todo el planeta.

La también conocida como Fiesta de la Cerveza ofrece estilos para todos los gustos, desde opciones ligeras hasta intensas, con precios que varían entre lo accesible y lo exclusivo.

Más allá de la tradicional bebida del Oktoberfest, hay curiosidades que llaman la atención de los verdaderos aficionados. ¿Sabes cuál es la cerveza más fuerte y costosa del mundo? Aquí en INVERTOUR te contamos los detalles.

Es bien sabido que Alemania es uno de los países líderes en la producción cervecera, con más de mil 500 cervecerías y más de 5 mil marcas registradas, muchas de ellas en Baviera. Algunas destacan no solo por su historia, sino también por su alto contenido alcohólico, sabor, textura y aroma.

Entre las más llamativas está Schorschbock, elaborada por la cervecería Schorschbräu, ubicada en la región de Franconia Media, en Gunzenhausen. Esta bebida alcanza un impresionante 57 % de volumen alcohólico, colocándola entre las más potentes del mundo. Su precio también es elevado: una Maß (jarra típica del Oktoberfest) podría superar los 600 euros. Afortunadamente, una presentación de 0.04 litros está disponible desde €30 euros, dependiendo del vendedor.

Si crees que pagar €15 euros —o incluso más de €600— por una cerveza es excesivo, prepárate: en 2009, el ganador de una subasta en Gran Bretaña desembolsó unos €22 mil euros por litro para adquirir una botella de Löwenbräu de 1937. Cabe mencionar que esta ya no es apta para el consumo.

¿Cuál es la cerveza más fuerte del Oktoberfest?

Una de las más intensas que podrás encontrar en el evento es la Hofbräu, con un 13.7 % de densidad original y un 6.3 % de alcohol. Sin embargo, si eres nuevo en este mundo, lo ideal es explorar distintos estilos antes de lanzarte de lleno a la degustación.

Llevar un pequeño registro de tus impresiones —como aroma, sabor y cuerpo— te ayudará a identificar tus preferencias y, con el tiempo, a descubrir tu favorita.