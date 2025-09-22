Festival Huey Atlixcáyotl: ¿Cuándo es, dónde y qué habrá?

Puebla se prepara para la 60ª edición del Huey Atlixcáyotl que reunirá a más de 600 danzantes provenientes de las 13 regiones del estado. Este encuentro integrará tradiciones de todo Puebla, reforzando su posición como un referente nacional en cultura y turismo.

El Huey Atlixcáyotl —cuyo nombre en náhuatl significa “La Gran Fiesta de Atlixco” y que fue declarado Patrimonio Cultural del Estado en 1996— se ha consolidado como uno de los festivales más representativos de México. En esta edición, los participantes compartirán con orgullo sus costumbres, trajes típicos y expresiones artísticas.

🙌🏻 Del 21 al 28 de septiembre, Atlixco se llenará de color, tradición y orgullo con la participación de más de 600 danzantes en el Huey Atlixcáyotl. 🎉🥁🎶 Gracias Secretaria de Turismo, @josefinarodzam, por acompañarnos en esta presentación. ¡Los esperamos en Puebla, el latido… pic.twitter.com/TDJEdSL05e — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) September 18, 2025

“La Gran Fiesta de Atlixco es un homenaje a la memoria viva de Puebla y una invitación a redescubrir la fuerza de la cultura como generadora de bienestar. Quienes asistan podrán disfrutar de danzas ancestrales, música, cocina tradicional y la hospitalidad de Atlixco, uno de los Pueblos Mágicos más emblemáticos de México”, señaló la titular de la Secretaría de Turismo.

¿Qué habrá en el festival Huey Atlixcáyotl en Puebla?

Durante el festival que se llevará a cabo en el Centro de San Miguel, Atlixco, se presentarán bailes como los de chinas y charros a pie, además de muestras gastronómicas a cargo de cocineras tradicionales, así como actividades académicas y artísticas. Con este evento se busca honrar la memoria colectiva, impulsar la economía regional y proyectar al mundo una imagen de identidad, cultura y paz.

Es también un motor de bienestar económico y social para las comunidades locales. Se espera una afluencia superior a 15 mil asistentes y una derrama económica mayor a los 10 millones de pesos para el 28 de septiembre, día central del festival.