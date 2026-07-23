American Airlines ampliará sus salas VIP y el servicio Flagship en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth

American Airlines anunció nuevas inversiones para mejorar la experiencia de los pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth. El proyecto contempla un área exclusiva de facturación Flagship, una sala Admirals Club de 37 mil pies cuadrados y un espacio Provisions by Admirals Club en la futura Terminal F.

Las mejoras forman parte del plan de la compañía para reforzar su principal centro de operaciones. DFW concentra más de 930 salidas diarias en periodos de mayor actividad y gestiona más personas en conexión y equipaje documentado que cualquier otro aeropuerto de la red de la aerolínea.

¿Cómo será el nuevo servicio Flagship de American Airlines?

El nuevo mostrador Flagship abrirá a finales de este año en la Terminal D, cerca del control de seguridad D30. Este servicio estará disponible para clientes elegibles y contará con un espacio privado para documentar, atención directa del personal y acceso inmediato al filtro de seguridad.

El objetivo es reducir pasos desde la llegada al aeropuerto hasta la puerta de embarque. La propuesta retoma el modelo que American Airlines ya da en algunos de sus principales centros internacionales.

Heather Garboden, directora de Atención al Cliente de la empresa, explicó que la inversión abarca cada etapa del viaje y busca ofrecer un proceso más ágil desde el primer contacto con el aeropuerto.

¿Qué ofrecerá la nueva sala Admirals Club en DFW?

La Terminal C tendrá la sala Admirals Club más grande de toda la red de American Airlines. El espacio se ubicará cerca de la estación Skylink y tendrá una superficie de 37 mil pies cuadrados.

La sala incluirá distintos tipos de asientos, áreas para trabajar y espacios destinados al descanso. Los pasajeros también tendrán acceso a menús creados por chefs, alimentos disponibles durante el día y una selección de embutidos.

El programa de bebidas incluirá cócteles, vinos, licores y productos locales. Entre las opciones anunciadas aparecen Champagne Bollinger y café Lavazza.

La compañía señaló que este salón seguirá el concepto de otras salas Admirals Club renovadas, donde la gastronomía y la distribución de los espacios tienen un papel central.

¿Qué es Provisions by Admirals Club?

La futura Terminal F contará con una sala Provisions by Admirals Club, diseñada para pasajeros que disponen de poco tiempo antes de abordar. El lugar ofrecerá alimentos frescos, bebidas y artículos básicos para llevar.

Este establecimiento será la primera sala VIP de la nueva terminal y formará parte de su fase inicial. La aerolínea publicará más detalles conforme avance el desarrollo de las siguientes etapas.

La propuesta busca atender a viajeros que no necesitan permanecer en una sala durante mucho tiempo, pero desean recoger alimentos o bebidas antes de su vuelo.

American Airlines refuerza su principal centro de conexiones

Además de las nuevas salas y del área Flagship, American Airlines desarrolla otros proyectos en DFW. Entre ellos aparecen una nueva estructura con 13 posiciones, puertas de embarque electrónicas y la incorporación de rutas.

Jim Moses, vicepresidente sénior de Operaciones de la aerolínea en DFW, señaló que las inversiones tienen como prioridad facilitar los traslados dentro del aeropuerto.

Las obras buscan responder al crecimiento de la demanda y mejorar la experiencia de quienes comienzan, terminan o conectan su viaje en Dallas-Fort Worth. Con estas novedades, American Airlines amplía sus servicios para pasajeros premium y prepara su operación para recibir un mayor flujo de viajeros durante los próximos años.