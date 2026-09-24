Crecimiento frágil en el turismo mundial

El panorama mundial enfrenta una desaceleración y seguramente habrá un reajuste operativo tras las cifras que se generaron durante el primer semestre de 2026.

El turismo internacional creció un 0.4 % durante los primeros seis meses de este año, según el Barómetro del Turismo Mundial de ONU Turismo, un crecimiento moderado en comparación con 2025. Se registraron 690 millones de llegadas internacionales, unos 3 millones más que en el mismo periodo del año anterior.

La desaceleración se produce en un entorno complejo marcado por el conflicto en Oriente Medio, la volatilidad de los precios del petróleo y una inflación que sigue presionando los costos de transporte y alojamiento. Situaciones que contrastan con el dinamismo presentado en años previos.

El cambio en la dinámica se observa desde varios factores:

Durante el primer trimestre de 2026, las llegadas internacionales mostraron un repunte del 2 %. Lamentablemente, la tendencia se revirtió en el segundo semestre, que presentó una caída del 1%, impulsada principalmente por un descenso del 3 % registrado en abril y otra contracción del 3 % en junio.

El comportamiento de abril estuvo influenciado por el efecto calendario de la Semana Santa y por las perturbaciones en el tráfico aéreo derivadas del conflicto en Oriente Medio.

Por su parte, la baja de junio se vio acentuada por olas de calor en Europa Occidental, donde las llegadas cayeron un 6 %, y por una menor demanda en el Sudeste Asiático, que registró un descenso del 5 %.

Algunos destinos de Oceanía también se vieron afectados por fenómenos meteorológicos durante el segundo trimestre.

Restablecimiento desigual

Los resultados regionales reflejan una recuperación a distintas velocidades:

África creció un 4 % y Europa un 3 %, consolidando su resiliencia incluso en un contexto de tensiones geopolíticas.

Las Américas avanzaron un 2 % y Asia-Pacífico apenas un 1 %.

Oriente Medio sufrió una contracción del 22 % en las llegadas, el descenso más pronunciado del semestre. La región, que en 2025 había sido uno de los principales motores de la recuperación mundial, enfrenta ahora un escenario de pérdidas potenciales significativas en visitantes y gasto turístico, según estimaciones previas de distintos analistas del sector

Reconfiguración

El Panel de Expertos de ONU Turismo mantiene una visión cautelosamente positiva para el tramo final del año:

El Índice de Confianza alcanza 113 puntos para septiembre-diciembre de 2026.

El 45 % de los encuestados espera un desempeño mejor o mucho mejor, el 34 % prevé resultados similares a los de 2025 y el 21 % anticipa un escenario peor.

En consecuencia, la previsión de crecimiento mundial para el conjunto de 2026 se ha ajustado a un rango de entre el 1 % y el 2 %.

El mensaje es claro: el turismo internacional mantiene el pulso, pero opera en un entorno que exige mayor resiliencia y una lectura realista de la demanda.