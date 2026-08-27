La pronunciación, un freno al elegir un destino

La ansiedad lingüística se consolida como un obstáculo inadvertido para el turismo global según una investigación realizada por Omio.

El estudio reveló que el 40 % de los viajeros descarta visitar un destino si desconoce cómo pronunciar su nombre, mientras un 54 % ha cancelado reservas por miedo a equivocarse. La presión social es determinante: al 23 % le preocupa pasar vergüenza, al 22 % teme parecer maleducado y un 45 % no recomienda verbalmente lugares difíciles de nombrar.

Esto lleva al 33 % a refugiarse en destinos que sabe pronunciar; únicamente el 19 % acude a un profesional turístico. Mientras que el 39 % usa YouTube, el 36 % prefiere a la IA y motores de búsqueda, y un 29 % apunta por TikTok como consejeros de viaje, al ser rápidos y accesibles.

Por ello, Omio ofrece ayuda a los trotamundos para que tengan confianza al elegir destinos desconocidos desde la primera búsqueda, con una guía de pronunciación para que lleguen más lejos.