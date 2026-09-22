Despegue olímpico en Los Ángeles

Una gran derrama financiera representarán los Juegos Olímpicos LA28 en Estados Unidos. Así lo constató el estudio elaborado por LAEDC en conjunto con LA28, que mostró que el impacto económico rozará los $40 mil millones de dólares y sostendrá hasta 224 mil puestos de trabajo en el área metropolitana.

Se proyecta una inversión de capital de $8 mil 350 millones de dólares para modernizar la movilidad, sedes y aeropuertos sin construir instalaciones nuevas. La llegada de 2 millones de visitantes dejará un gasto directo de hasta $4 mil 300 millones de dólares en el condado, sumado a $5 mil 900 millones de dólares en ingresos fiscales.

Proveedores estratégicos como On Location ya ofrecen paquetes hoteleros para blindar la venta anticipada de asientos.