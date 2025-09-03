Corona Capital 2025 en la CDMX, Guadalajara, Monterrey y Mérida, ¿cuándo es?
¿Vives fuera de la CDMX y quieres asistir al Corona Capital? ¡Tenemos buenas noticias! OCESA anunció que este año el festival más emblemático de música indie y rock no solo se celebrará en la capital, sino también en Guadalajara, Monterrey y Mérida, como parte de los festejos por los 100 años de la cerveza Corona.
En el centro del país, el evento tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con artistas internacionales como: Foo Fighters, Linkin Park y Chappell Roan, quienes cerrarán cada jornada.
Esta edición, llamada Corona Capital Sessions, busca ampliar su presencia en México, ofreciendo experiencias musicales en distintas ciudades con artistas de gran renombre.
Si quieres conocer las fechas y el line-up completo, en INVERTOUR te compartimos todos los detalles.
¿Qué artistas se presentarán en Corona Capital 2025?
Si planeas asistir, aquí te contamos quiénes ya confirmaron su participación en noviembre:
- En Guadalajara, el festival será el 6 de noviembre en el Estadio 3 de Marzo, con Keane, Phoenix y The Kooks.
- En Mérida, el evento se llevará a cabo el 8 de noviembre en el Estadio Carlos Iturbide, con Keane, Phoenix y Passion Pit.
- Monterrey contará con Foo Fighters, Queens of the Stone Age y Jehnny Beth, el 12 de noviembre en el Estadio Banorte.
La preventa para tarjetas Banamex iniciará a partir del 5 de septiembre a las 14:00 horas, con opción de pago a tres meses sin intereses. La venta general comenzará el 6 de septiembre a la misma hora. Las entradas podrán adquirirse a través de Ticketmaster y Eticket.