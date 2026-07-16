Copa Airlines y Consolid celebran a agentes de viajes

Copa Airlines y Consolid reunieron a un grupo de agentes de viajes para reconocer su trabajo y compartir la transmisión de una de las semifinales del Mundial 2026 en una sala de cine.

Los asistentes disfrutaron del partido entre Inglaterra y Argentina, encuentro que terminó con una victoria de 2-1 para la selección sudamericana.

La función permitió que representantes del sector turístico convivieran fuera del entorno habitual de ventas, capacitaciones y reuniones comerciales.

La actividad también formó parte de la celebración del Día del Agente de Viajes. Aunque el encuentro ocurrió algunos días después de esta fecha, ambas compañías aprovecharon la ocasión para agradecer el trabajo de las agencias que registraron mayores ventas de productos de Consolid y Copa Airlines durante los últimos meses.

Copa Airlines reconoce el trabajo de los agentes de viajes

Durante el evento, Mauro Arredondo, gerente general de Copa Airlines, destacó la relación comercial que mantienen con Consolid y el papel que tienen los agentes en la promoción de rutas hacia Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Otro de los objetivos fue presentar las opciones del programa Panamá Stopover, una de las propuestas comerciales de la aerolínea.

¿Qué ofrece el programa Panamá Stopover de Copa Airlines?

Permite que los pasajeros incluyan una parada en Panamá antes de continuar su itinerario hacia otro destino de la red de Copa Airlines.

Esta escala no representa un incremento en la tarifa aérea. De esta forma, los pasajeros pueden combinar sus vacaciones o salidas de trabajo con una visita a Panamá.

La opción aplica en itinerarios hacia destinos de Sudamérica, Centroamérica o el Caribe, según las condiciones de cada reservación. Los asesores de viajes pueden presentar esta alternativa a los clientes que buscan conocer dos destinos dentro de un mismo recorrido.