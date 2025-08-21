Los murales callejeros más coloridos en Washington D.C. ¡los puedes ver gratis!

Washington D.C. tiene mucho que ofrecer a los turistas: desde su imponente arquitectura histórica, museos y galerías de arte, hasta recorridos guiados por los edificios más emblemáticos de la capital de Estados Unidos. Sin embargo, más allá de estos atractivos tradicionales, la ciudad también se distingue por sus vibrantes murales callejeros, que llenan de color y vida sus calles.

Si estás pensando en viajar a Estados Unidos, no puedes dejar de visitar los vecindarios de esta ciudad, cubiertos por vibrantes murales que celebran desde héroes locales y paisajes, hasta el alma indígena y artistas de gran renombre.

Lo mejor de todo es que puedes disfrutar de esta vista de forma totalmente gratuita mientras recorres sus calles, donde el arte callejero cobra vida. En INVERTOUR te contamos cuáles son los murales que no te puedes perder si visitas Washington D.C.

¿Qué murales callejeros destacan por su colorido en Washington D.C.?

Desde retratos de íconos culturales hasta escenas que celebran la identidad local, estos murales convierten las calles en verdaderas galerías al aire libre.

Adams Morgan

El órgano de la señora: Este mural, convertido en un verdadero ícono del vecindario, adorna la pared lateral del bar de blues «Madam’s Organ» y fue completado en 1997. Patrocinado por el propietario del restaurante, Bill Duggan, la obra ha generado controversia a lo largo de los años debido a su atrevida representación visual.

Mural en BUL: Si pasas por el BUL Korean Bar & Restaurant, podrás admirar uno de los murales más icónicos del vecindario. La obra recrea uno de los carteles más famosos de Toulouse-Lautrec, protagonizado por el cantante Aristide Bruant. Es un mural emblemático, ya que marca la llegada de Adams Morgan. Fue pintado a partir de una fotografía del propietario original del restaurante, André Neveux.

Mural un pueblo sin murales: Creado en 1977 por los artistas Felipe Martínez, Carlos Salazar, Carlos Arrien y Juan Pineda, es el único mural del vecindario realizado por artistas latinos. La obra ha conquistado el corazón de los turistas gracias a sus colores vibrantes, sus imágenes impactantes y su poderoso mensaje. Su nombre, que se traduce como “Un pueblo sin murales”, refleja la idea de un pueblo desmuralizado.

Bloomingdale

Neptuno en Bloomingdale: Si visitas el vecindario Bloomingdale en Washington D.C., te recomendamos probar una pizza en Bacio Pizzeria, donde podrás admirar una pieza vibrante y contemporánea creada por los artistas Jeff Huntington y Juan Pineda. El mural hace referencia a la morfología y aporta un toque artístico único al lugar.

Columbia Heights

Columbia Heights está lleno de arte callejero que refleja la riqueza cultural y la diversidad del vecindario. Entre estas expresiones destaca Mi Cultura, Mi Gente, un mural del artista Joel Bergner. Estas coloridas obras pueden disfrutarse justo frente a la estación de metro de Columbia Heights.

Dupont Circle

Si pasas por Dupont Circle, no puedes perderte el mural dedicado a Amanda Gorman, que rinde homenaje a su conmovedor poema The Hill We Climb. En él se lee una de sus frases más poderosas: «Siempre hay luz, si solo somos lo suficientemente valientes para verla. Lo suficientemente valientes para serla.»

La obra fue realizada por el artista local Kaliq Crosby, un reconocido colaborador de la vibrante escena de arte callejero en Washington, D.C.

Camino del Arcoíris se extiende a lo largo de los carriles bici de la calle 15 NW, haciéndolos no solo más visibles, sino también más seguros para los ciclistas. Concebida por la artista Lisa Marie Thalhammer, en colaboración con siete artistas locales y numerosos voluntarios, esta obra aporta color, inclusión y energía al corazón del barrio LGBTQ+ de la ciudad, entre los círculos Dupont y Logan.

https://www.instagram.com/p/DJ49Lgtx49A/

Georgetown

Mural de la Ola: A pocos pasos de M Street, en el histórico Georgetown, se encuentra este llamativo mural inspirado en La gran ola de Kanagawa, la famosa obra del artista japonés Hokusai. Fue pintado en 1980 por John McConnell, quien transformó la pared de una casa adosada perteneciente a unos amigos en un homenaje al arte clásico. Tras admirar el mural, aprovecha para recorrer el barrio y disfrutar un bagel en Call Your Mother Deli.

Alma Indígena: Ubicado en 1564 Wisconsin Avenue NW, este mural de Georgetown fue creado en 2021 por el artista Victor Quiñonez. Inspirado en una fotografía de Diego Huerta y en la cultura del pueblo wixárika de Jalisco, México, la obra retrata a un anciano indígena junto a elementos tradicionales como el maíz azul y los chiles guajillo.

Noma

Para un retrato clásico de George Washington, visita la Galería Nacional de Retratos. Pero si prefieres una versión moderna y vibrante, no te pierdas el mural del artista MADSTEEZ en NoMa. Esta colorida reinterpretación forma parte del festival internacional de arte urbano ¡POW! ¡WOW!, que celebra la cultura, la música y el arte a nivel global.

Murales con mensaje en Union Market: Union Market, en el corazón de NoMa, es un punto clave para los amantes del arte urbano. Destaca el mural del artista Mr. Brainwash con el mensaje “Never Give Up”, creado en 2015 para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. También forma parte del lugar el Proyecto Mural [R], una iniciativa nacida durante la pandemia para contar historias de resiliencia y fortalecer la comunidad a través del arte.

Nuevo mural de Meaghan Toohey: Durante el festival DC Walls 2021, la artista Meaghan Toohey transformó una pared de 900 pies en el Metropolitan Branch Trail con un impactante mural que muestra a una mujer construyendo una escalera de ladrillos. Su obra forma parte de una colorida colección creada por artistas de todo el mundo, en una celebración anual que rinde homenaje al arte urbano en Washington, D.C.

Triángulo de Mount Vernon

Ubicado en el histórico barrio de Shaw, Blagden Alley combina pasado y presente. Antiguo refugio de trabajadores afroamericanos tras la Guerra Civil y más tarde de artistas underground, hoy es hogar de vibrantes murales. Entre ellos destaca Déjalo ir, de la artista Rose Jaffe, junto a un tributo a los músicos Sun Ra y Erykah Badu.

En Blagden Alley, el mural XXIV Zanahoria de Marcella Kriebel destaca por sus 24 coloridas zanahorias. Más que una obra artística, fue un proyecto colaborativo, donde vecinos y visitantes ayudaron a pintarlo, dejando su huella en este alegre rincón de Shaw.

Voz del cambio en Mount Vernon Triangle: Este conjunto de cinco murales, creado durante el Día de Servicio de Martin Luther King Jr. en 2021, celebra el liderazgo, la representación y la esperanza. Con retratos de figuras como Kamala Harris, Muriel Bowser y el Dr. King, la obra —realizada por los artistas locales Shawn Perkins, Levi Robinson y Dez Zambrano— invita a la acción colectiva y al cambio positivo en la comunidad.