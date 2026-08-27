¡Conoce! Los 5 mejores aeropuertos para recoger pasajeros en EE. UU.

Todos alguna vez en nuestras vidas hemos pasado por un caos interminable para recoger a alguien o hemos esperado más de lo planeado para que nos recojan en el aeropuerto. Un nuevo estudio de Upgraded Points ayudó a determinar cuáles son los cinco aeropuertos de EE. UU. que facilitan este proceso, que en ocasiones provoca que una travesía sea más llevadera.

Métricas

Cabe destacar que analizaron los 50 aeropuertos más grandes y se basaron en nueve puntos para crear este ranking, como: congestión dentro del aeropuerto, opciones de espera, costos de estacionamiento, puntualidad de vuelos, circulación terrestre, con de espera con conexión para celulares (48 de 50 lo tienen), configuración de la zona de recogida y hasta la proximidad al centro de la ciudad. Se determinaron sobre una puntuación de 100; entre más alto el puntaje hay un claro indicio de condiciones favorables.

¿Quiénes dominaron?

Tres aeropuertos de California dominaron el podio de los principales, pero aún hay más:

1- Aeropuerto John Wayne obtuvo 85 puntos

Ubicado en Santa Ana, California, y se ubica a 8 millas del centro de la metrópoli. Mostró un excelente desempeño en casi todos los rubros. Maneja sólo 5 mil 188 pasajeros de llegada por terminal diario, muy por debajo de la media de 21 mil. En promedio, las salidas presentan un retraso de llegada de 9.6 minutos y por ello mantienen una tasa de puntualidad del 83.32 %. Ofrece áreas exclusivas de servicio de transporte compartido, lo que reduce aún más la congestión.

2- Aeropuerto Internacional de San José con 84.6 puntos

Te encantará saber que su promedio de rodaje una vez que aterriza la aeronave es 4.3, el más bajo de los 50. Los recorridos únicamente presentan 9.8 minutos de retraso y el 82.21 % llega a tiempo. Es muy céntrico, al ubicarse a 3 millas del centro.

3- Aeropuerto de Oakland se coló con 82.4 puntos

Su zona de espera para celulares está a 0.6 millas de la terminal, el más cercano del análisis. Recibe un promedio de 7 mil 634 pasajeros al día y sus trayectos llegan a retrasarse 10.1 minutos. Cuenta con un Park and Call gratuito para esperar a los turistas o locales.

4- Aeropuerto Internacional de San Antonio

Mostró un puntaje de 79.5 puntos. Su volumen de pasajeros es relativamente bajo, al recibir 6 mil 481 por terminal al día. Comparativamente, los vuelos tardan en rodar a la puerta de entrada 5.1 minutos tras aterrizar. Otros de sus atributos son que el lugar de espera es cerca de la salida y no presenta grandes congestiones.

5- Aeropuerto de Kahului, presentó 78.9 puntos

Podríamos decir que no es complicado recoger a un pasajero; está a sólo 2 millas del centro, la distancia más corta del estudio; el estacionamiento también es cercano y cobra $2 dólares por 30 minutos. Su tasa de puntualidad es de 80.36 %, así que es muy probable que en ese lapso de tiempo de estacionamiento salgas con el tripulante recién llegado.

El ranking de los top 10 incluye consecutivamente: El Aeropuerto Internacional de Sacramento, Dallas Love Field; el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye; el Aeropuerto Internacional de Portland; el Aeropuerto Internacional St. Louis Lambert. Para que lo consideres al momento de planear tus viajes.