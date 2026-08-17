5 aeropuertos premiados por su arquitectura disruptiva

El prestigioso Prix Versailles galardona aquellas terminales que rompen moldes, enfocándose en la sostenibilidad inteligente, la integración cultural y una estética impecable que valora el tiempo del viajero.

Los aeropuertos han dejado de ser meras estaciones de tránsito para convertirse en verdaderas obras maestras de la arquitectura e ingeniería contemporánea. Bajo este contexto, el galardón mundial Prix Versailles reconoce a aquellas terminales que no solo gestionan millones de pasajeros con eficiencia, sino que celebran la innovación estética, la integración de elementos naturales y la optimización energética.

5 top de bellas infraestructuras aeroportuarias

Te presentamos cinco de las terminales más fascinantes del panorama mundial:

1- Guangzhou Baiyun, terminal 3

Se ubica en China, fue inspirada en la rica herencia de la cultura Lingnan, adopta una silueta orgánica que evoca el movimiento de las nubes, el agua y el florecimiento de la vegetación local. Su diseño interior combina la luz natural con amplios atrios repletos de jardines y terrazas abiertas que ofrecen un respiro visual. Creada para evocar la prosperidad de la ruta marítima de la seda, en constante movimiento y abierta al intercambio. Posee un mirador al aire libre para contemplar las maniobras de las aeronaves con el fondo de la ciudad.

2- Frankfurt, terminal 3

En Alemania, fue concebida bajo el concepto de un entorno urbano vivo; aleja la infraestructura del frío minimalismo industrial para acercarla a la escala humana. El proyecto replica la estructura de una ciudad tradicional, organizando sus espacios principales a través de plazas, avenidas y zonas de descanso que facilitan la orientación intuitiva del pasajero. Para lograr una atmósfera cálida, emplearon revestimientos de piedra caliza de Jura y travertino en tonos naturales. Grandes ventanales de suelo a techo inundan el edificio con luz diurna, al tiempo que conectan el interior con el paisaje circundante.

3 Lokapriya Gopinath Bardoloi, terminal 2

Ubicada en el estado de Assam en la India, es un tributo a la arquitectura biofílica y evoca sutilmente los paisajes sagrados de Assam. Su estructura principal se inspira en la forma de la orquídea de bambú, una especie emblemática de la región. Techos abovedados de grandes luces recuerdan el fluir ondulante del río Brahmaputra, mientras que el uso extensivo de materiales locales como el bambú y la madera de fuentes sostenibles reduce notablemente la huella de carbono del edificio. El diseño integra de forma orgánica obras de arte de comunidades indígenas locales, convirtiendo las salas de espera en una galería viva de la artesanía del noreste indio.

4- Navi Mumbai, terminal 1

Diseñada por el renombrado estudio Zaha Hadid Architects, destaca en la India, por sus formas fluidas e hiperfuturistas que toman como punto de partida la flor de loto. Sus accesos están enmarcados por imponentes portales geométricos y columnas que imitan la apertura de los pétalos al ritmo de la luz matutina. Más allá de su estética vanguardista, incorpora tecnologías de vanguardia para mostrar un programa de arte digital con instalaciones interactivas que realzan el carácter vanguardista.

5- Techo International Airport

Situado en las cercanías de Phnom Penh, este aeropuerto destaca por su monumental cubierta central, que prioriza la reducción de las distancias a pie desde la zona de acceso hasta las zonas de embarque, cuya estructura modular se extiende de forma ondulada para evocar los palacios y templos de Camboya.

En el interior la estructura modular del techo imita la cestería y el tejido de ratán tradicionales del país, para filtrar la radiación solar directa, permitiendo el paso de luz difusa y reduciendo el uso de aire acondicionado. En el núcleo de la terminal se ha creado un microclima donde crecen árboles nativos de rumduol.