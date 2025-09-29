Conoce «Chequeo de bienestar IA», de Universal Assistance

El turismo moderno no solo busca experiencias memorables, también exige herramientas que aporten seguridad y confianza a cada viajero. En este contexto, el chequeo de bienestar de Universal Assistance se convierte en una innovación clave dentro de su aplicación móvil, al integrar inteligencia artificial para ofrecer una evaluación preventiva de la salud de los usuarios antes y durante sus viajes.

Una herramienta de prevención al alcance del celular

El “Chequeo de Bienestar IA” permite realizar un escaneo rápido del estado general de salud con solo mirar a la cámara del celular durante unos segundos. En instantes, el sistema entrega una evaluación orientativa que ayuda a los viajeros a tomar decisiones sobre su bienestar de manera inmediata.

De acuerdo con Silvina García Fillol, Country Manager México de Universal Assistance, la innovación responde al compromiso de la compañía con la medicina preventiva y la tranquilidad de sus clientes. Aunque la herramienta no sustituye un diagnóstico médico, sí representa un apoyo inicial para detectar señales tempranas y decidir si se requiere atención adicional.

“Viajar suele implicar cambios de horarios, rutinas nuevas e incluso algo de estrés, y es normal sentirse distinto. Con esta función buscamos acompañar al viajero en esa duda y ofrecer un chequeo fácil, rápido y preventivo”, señaló García Fillol.

Tecnología aplicada al bienestar del viajero

El chequeo de bienestar de Universal Assistance se integra a un ecosistema más amplio de herramientas digitales disponibles en su aplicación. Entre ellas destacan un asistente con tecnología basada en GPT para brindar recomendaciones personalizadas, un organizador de viajes, traductor de idiomas, conversor de divisas y la posibilidad de generar listas útiles durante la planeación.

La compañía resaltó que el uso de inteligencia artificial en el “Chequeo de Bienestar IA” marca un paso adelante en la forma de acompañar a los viajeros, ya que la prevención se convierte en un aliado fundamental en destinos que implican cambios de clima, alimentación o rutinas.

Innovación y confianza en cada viaje

Universal Assistance consolida su posición como líder en asistencia integral al viajero gracias a la combinación de cobertura médica global y soluciones digitales. Con el lanzamiento de esta nueva herramienta, la empresa refuerza su estrategia de innovación y coloca al bienestar del cliente en el centro de la experiencia de viaje.