Congreso AFEET 2022: La nueva era del turismo… ¡un éxito!

Comparte este contenido











Bajo el tema “La nueva era del turismo” se realizó el V Congreso AFEET

Se siguieron en todo momento las medidas sanitarias pertinentes, primero con pruebas de antígenos a absolutamente todos los presentes y uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia.

Aquí se vivió un espacio de conocimiento, actualización, tendencias, reencuentro y sobre todo con el ánimo de la inminente reactivación turística con destacados ponentes y una gran anfitriona, Mariana Pérez, presidenta de este organismo femenino, y quien en esta reunión también fue ratificada como Presidenta 2022, tomando la protesta a su Mesa Directiva Giancarlo Mulinelli, vicepresidente sénior de Ventas Globales de Aeroméxico.

Se trató de un congreso entusiasta y en donde las palabras claves fueron, reinventarse, tecnología, vanguardia, futuro, trabajo en conjunto, simplificación y servicio, siempre con la gran premisa de “ver hacia adelante”.

Se encontraban presentes casi todas las presidentas de los capítulos de la República Mexicana, participando con gran emoción.

“De algo de lo que estamos seguros es que en materia de viajes, tenemos mucho que hacer, espero que este día y medio de Congreso nos aporte aprendizaje y nos permita estar mejor preparados para este 2022. Los últimos años, AFEET ha reafirmado su credibilidad, debemos redoblar esfuerzos en el desarrollo del turismo. Somos mujeres inspirando el turismo que estamos conscientes de la importancia del desarrollo de este en México. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes“, dijo Pérez durante su discurso de bienvenida.

Durante la inauguración de este encuentro José Ángel Zapata, vicepresidente de Ventas de Aeroméxico se mostró feliz de encontrarse aquí con las socias y destacó que “debemos seguir empujando esta industria que todos queremos, para nosotros en Aeromexico la relación comercial con AFEET es de muchos años, uno de los aliados y quien más nos apoyó en nuestros momentos difíciles y confusos.

“Ya estamos en la recta final del capítulo 11, un proceso muy difícil y gracias a ustedes ya salimos adelante. Nos sentimos más fuertes y vamos a seguir siendo la aerolínea bandera de México”, dijo emocionado.

Por su parte Esteban Velásquez, vicepresidente de Ventas y Gestión de Clientes-Agencias de América Latina y el Caribe para Sabre Travel Solutions aseveró emocionado, “Mariana Pérez es de casa, recuerdo cuando llegó a Sabre como becaria y siempre tuvo un ímpetu de sobresalir, crecer y hacer cosas diferentes. Hoy lo ha logrado al ser una gran ejecutiva. En AFEET siempre he admirado su armonía y equipo. Hay una frase que dice por ahí que todo cambio es duro al principio, desordenado a la mitad y precioso al final. Quizá últimamente todos hemos hablado del COVID-19, antes no. Ha sido muy fuerte eso sí, pero al final es uno de los retos duros que tenemos que enfrentar, todo fue desordenado, yo creo que aún no hemos llegado a lo precioso del final de esto, llegaremos y será un reto”.

Asimismo, grandes expertos del turismo lograron magníficas ponencias como “México y la Vanguardia del Turismo Mundial”, quizá uno de los mejores con Gonzalo del Peón, Group President of AMResorts – Latam, AMResorts Americas & Global Commercial; Giancarlo Mulinelli, vicepresidente sénior de Ventas Globales de Aeroméxico y Jorge Restrepo, CEO de PriceTravel Holding.

Así como la presencia de Adriana Reyes, directora general de Punta del Este Operadora, quien logró conmover al decir que era cumpleaños de su padre, fundador y socio de su empresa, y presentar a su equipo y hablar que la pandemia ha creado empatía y “lograr recuperar los valores de nuestra empresa”.

Carlos Bricka, Country Manager de Assist Card México, quien utilizó su experiencia y talento para apoyar y desarrollar más propuestas de valor para sus clientes, mencionando que “Llegó el momento de dejar el COVID atrás y empezar a trabajar en lo que viene”. Y agradecer a todas las agencias de viajes por ser los verdaderos héroes para salir adelante.

Y, desde luego, Esteban Velásquez, quien animó con su ponencia: “La Tecnología Aplicada a Retail en la Industria de Viajes, como parte del Desarrollo Sostenible”, y quien animó a los asistentes a seguir adelante con tecnología, servicio y nuevas propuestas de valor. “Que no se nos olvide nunca que estamos en un sector aspiracional, en donde siempre se quiere viajar, que se va a transformar pero que tendrá permanencia y eso, pocas industrias pueden decirlo hoy en día”. Entre otras grandes ponencias.

Cabe destacar que hoy viernes sigue este Congreso, clausurándose al medio día.

Esteban Velásquez, Mariana Pérez y Jaime Díaz Toma de protesta Federico Mainfelt, Margarita Valle, Alicia Mejía, José Luis Medina y Teresita Luna Alicia Mejía, José Luis Medina, Celia Puente, Carlos Bricka, Ángel Hernández, Alejandra Hernández, Adriana Reyes, Carolina Guzman y Ariel Olaberria María de la Luz Martínez y María Luisa Luengas Paty Torres y Patty Cervantes Adriana Reyes Maricarmen Salvador, Mayté Camacho, Paty Cervantes, Teresita Rubio y Martha Zacatenco Esteban Velásquez Liliana García, Monterrey; Carolina Pérez, Guerrero; Claudia Sosa, Yucatàn; Dora María Galindo, Coahuila; Mariana Pérez, AFEET Nacional; Patricia Cervantes, Querétaro; Violeta Ponce, Guadalajara; Irazu Acevedo, Campeche; Cachis Betanzos, Quintana Roo, y Gabriela Meixueiro, Oaxaca Judith Cárdenas, Cachis Betanzos, Mariana Pérez con Regina (la bebé), Leonor Villafaña y Claudia Sosa Verónica Ruiz, Mariana Pérez y Miguel Galicia Federico Mainfelt, Lic. Bibiana Saucedo, Sandra Luna, Alicia Mejia, José Luis Medina Carmen Morgana, José Luis Medina y Mariana Pérez Marystella Muñoz y Marcela Carmona Yarla Covarrubias, Carmen Torreblanca y Bettyna Benítez María Luisa Luengas, Margarita Valle, Josefina Jiménez y Teresita Luna Gabriela Meixueiro, Claudia Sosa, Laura Torres-Septien, Liliana García, Cachis Betanzos, Patty Cervantes, Guadalupe Irazu, Carolina Martínez, Violeta Ponce y Dora Galindo Lic. Bibiana Saucedo, Magda Saldívar, Ma. Elena Jean, Paty Torres, Sylvia Esquivel, Maru Denigris, Alicia Mejia y Cecilia Beltrame Maren Hanschke,Olga Contreras, Sandra Luna y Karin Baldamus Cecilia Beltrame, Miguel Galicia, Sandra Luna y Maru Denigris Ma. Elena Jean, Araceli Ramos, Mariana Pérez, Teresita Rubio y Patty Cervantes