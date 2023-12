Confetur ofrece comida navideña con el patrocinio de PEO, ASSIST CARD y Mercado Cruceros 

Comparte este contenido

“En nuestra industria somos luchadores incansables, expertos en resolver problemas, siempre dispuestos a atender a los pasajeros. La industria turística es notable, única, que hace realidad los sueños”, comentó Tere Hernández, presidenta de la Convivencia Femenina Turística (Confetur). Esto en la reunión que ofreció para festejar la Navidad en su ya tradicional comida en la cual congregó a importantes miembros de la industria turística, socias, amigos y patrocinadores como PEO, ASSIST CARD y Mercado Cruceros.

Hernández agradeció a los presentes su asistencia y felicitó a todos, dijo que este año ha sido de recuperación, deseando dejar atrás los recuerdos de la pandemia.

Agradeció el gran apoyo de las socias, la presencia de presidentas de algunos de los capítulos de la República Mexicana.

También a su mesa directiva, al GMA con la presencia de su presidenta Judith Guerra y a los líderes de otras importantes asociaciones de turismo, y desde luego el gran patrocinio esa tarde de Punta del Este Operadora, ASSIST CARD y a Mercado Cruceros.

PEO, ASSIST CARD y Mercado Cruceros, aliados Confetur

Fue una agradable tarde de amigos y encuentros, aquí Sabrina Nogueira, directora general de Mercado Cruceros, habló de la importancia de la capacitación, no solo para agentes de viajes, sino la interna. “¿Por qué no venden más cruceros?, porque de repente no saben de ellos”, mencionó.

Destacó la importancia de evangelizar acerca de la venta de cruceros, dijo que en su empresa poseen alianza estratégica absolutamente con todas las navieras y poseen programas para todo tipo de presupuestos y necesidades, sin olvidar aquellos productos de lujo con viajes increíbles y de gran nivel.

“Hay muchos clientes que piden productos diferenciados y en Mercado Cruceros los tenemos”, afirmó Nogueira.

Asimismo presumió su más reciente viaje de un crucero navegando el Danubio en el Ama Viola perteneciente a AmaWaterways que ofrece una gran experiencia de un crucero fluvial. “Lo confieso ha sido uno de los mejores viajes de mi vida, simplemente fantástico”.

Finalmente recalcó las implementaciones de nuevas herramientas, como su sitio web , donde están todas las navieras.

Por su parte, Adriana Reyes, directora general de Punta del Este Operadora, habló de su infinidad de productos que ofrece alrededor del mundo, pero hizo especial énfasis en “Ofrecemos programas únicos con nuestra línea Luxury Destination en la cual no sólo se trata del lujo en cuanto al servicio y de una calidad muy superior, sino en ofrecer experiencias memorables y diferentes de increíbles lugares”, dijo al presentar sus exclusivos y fascinantes programas en el gran segmento de lujo.

En efecto, PEO es una empresa en movimiento que siempre está pensando en ofrecer innovación y tendencias, por ello Luxury Destinations brinda una colección de destinos, diseñando una serie de propuestas con un toque muy especial de las cuales ofrecen experiencias que se deben vivir al menos una vez en la vida.

Recordó, que Punta del Este Operadora tiene 19 años de experiencia, operando destinos de Centro y Sudamérica, basándose en tres pilares fundamentales: servicio, comunicación y confianza.

ASSIST CARD, asistencia de primera

Y por supuesto, si se va a viajar se debe ir absoluta y totalmente asegurado, y que mejor que hacerlo con ASSIST CARD, una de las mejores empresas del rubro.

“En los últimos años, el turista mexicano ha interiorizado y puesto en práctica la cultura de prevención, lo que refuerza nuestro compromiso con él, para ofrecerle productos a su medida y de acuerdo a sus necesidades.

«Estas van desde la asistencia al viajero para una urgencia médica o hasta la pérdida de equipaje, retraso de vuelos, entre muchas situaciones más”, dijo Carlos Bricka, Country Manager de ASSIST CARD México, quien hizo una breve pero concisa presentación de su empresa.

“Los productos se pueden complementar con servicios adicionales que se denominan “add on” y que pueden ser la cobertura para deportes extremos, de enfermedades preexistentes o, la asistencia para viajes con mascotas, entre muchos otros”, precisó.

Bricka destacó que ASSIST CARD es una empresa establecida en Suiza, festejó su 51 aniversario este 2023.

Viajas seguro

Desde entonces se ha expandido rápidamente en los cinco continentes. Dispone de más de 74 oficinas de atención a viajeros interconectadas entre sí con tecnología de última generación, garantizando disponibilidad de atención ininterrumpida 24/7 y en 16 idiomas.

Posee una amplia red de prestadores alrededor del mundo y tiene la capacidad de brindar soluciones y respuesta inmediata en más de 190 países, resolviendo desde una simple consulta médica hasta las eventualidades más complejas como un traslado sanitario, localización de equipaje, reserva de vuelos, entre otros servicios.

Socias e invitados especiales disfrutaron de esta entusiasta comida navideña, en donde para finalizar se brindó con el tradicional y delicioso vino uruguayo Medio y Medio por un exitoso 2024 para toda la industria.

Más fotos…

Puede interesarte…