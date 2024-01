AFEET Nacional refrenda a su presidenta por segundo año consecutivo

Comparte este contenido

Frente a miembros del sector turístico mexicano, autoridades federales y socias de otras filiales, Karin Baldamus tomó protesta por segundo año como presidenta de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas de México.

Durante esta ceremonia, se encontraba como invitada de honor Michelle Fridman, secretaria de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán, quien habló sobre el crecimiento sin igual que ha tenido su estado como destino turístico para viajeros nacionales e internacionales. Destacó, por ejemplo, las campañas “365 días en Yucatán”, “365 sabores” o la construcción del hub de Viva Aerobus a esta entidad, permitiéndole posicionarse como un centro de conexiones muy atractivo.

Todo esto ya que “tenemos un gobierno estatal que cree en el turismo y nosotros en el trabajo en equipo”, dijo Fridman.

Como parte de los invitados destacados, también se encontraba Alex Pace, CEO de Global Marketing and Sales, quien felicitó a la organización por siempre anteponerse a las diversidades, siendo un ejemplo de unión y consolidando todos los proyectos que se plantean. “Soy testigo de lo apasionadas que son por este sector, lo vi desde mi madre y no me queda ninguna duda”, concluyó.

Miguel Torruco, Karin Baldamus, Michelle Fridman y Alex Pace Marystella Muñoz y Michelle Fridman Karin Baldamus, Miguel Torruco, Michelle Fridman Lourdes Croskey, Daya Cruz y Andrea Daza Mauricio González, Yolanda Montes, Alex Pace

Afeet, comprometida con la industria

Mariana Pérez, gerente Regional de Nuevos Negocios para México Centroamérica y Ecuador para Sabre, asimismo dedicó un emotivo mensaje, hablando de cómo AFEET ha cosechado el respeto de la industria pública y privada por los resultados alcanzados en conjunto: “como expresidenta me siento muy orgullosa y con un gran cariño por esta asociación que ha logrado muchísimo en todas estas décadas, posicionando el liderazgo de la mujer en el sector”.

Cuando llegó su turno, Karin Baldamus feliz agradeció el apoyo de la industria, afirmando que la presidenta es sólo una parte de todo lo que representa esta importante agrupación, conformada por 390 asociadas en 11 filiales, más la nacional, añadiendo que, “estamos listas para lo que viene”.

“Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todas las que confiaron en mí para continuar en este cargo, me comprometo a seguir desempeñando mis funciones con integridad y transparencia. Ustedes me inspiran a trabajar incansablemente para construir el futuro. Juntas conseguiremos grandes cosas”, afirmó.

Posteriormente, el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco, tomó la protesta de Karin Baldamus y su mesa directiva, conformada por Mariana Pérez y Adriana Reyes en Honor y Justicia; Claudia González en Marketing; Alicia Noguéz en Asociadas; Judith Palleiro como secretaria; Blanca Herrera y Lucy Moyano como vicepresidentas; Josefina Jiménez tesorera; Olga Pulido en patrocinadores, entre otras destacadas socias.