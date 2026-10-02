Conferencia GBTA LATAM 2026 pone a la IA en el centro de los viajes corporativos

La GBTA celebró la edición 17 de su Conferencia LATAM en la Ciudad de México, con la participación de alrededor de 450 profesionales vinculados con la gestión de gastos y viajes corporativos, además de representantes de unas 260 empresas y más de 40 expositores.

El encuentro reunió a travel managers, responsables de procurement y socios estratégicos de América Latina, Estados Unidos y otros mercados. La agenda combinó sesiones educativas, networking, análisis económico, tendencias del sector y conversaciones sobre el impacto de la inteligencia artificial en la industria.

Mariana Pérez Ponce de León, Regional Director para México, Centroamérica y Colombia de GBTA, explicó que la IA es uno de los temas centrales de la conferencia por los cambios que ya provoca en las formas de trabajo y en la gestión de las salidas de negocio.

GBTA analiza el panorama económico

Uno de los espacios estuvo a cargo de Daniel Zaga, economista en jefe de Deloitte Spanish Latin America, quien abordó las perspectivas económicas y algunos de los factores que pueden afectar a los viajes corporativos.

Entre ellos destacó el conflicto en Medio Oriente, con efectos sobre inflación, tasas de interés y volatilidad financiera.

También señaló que los mercados anticipaban un entorno con mayores presiones inflacionarias y ajustes monetarios adicionales antes de cerrar el año, con impacto en las decisiones de inversión y gasto de las empresas.

¿Cuánto crecerán los viajes de negocios en América Latina?

Durante la conferencia, GBTA presentó datos de su Global Business Travel Index, estudio que analiza tendencias macroeconómicas, gasto, volumen y aumento de los viajes empresariales en 66 países y 44 industrias. Lo presentaron Mariana Pérez y Katharine Farrell, vicepresidenta para las Americas GBTA.

Incluye previsiones de gasto para el periodo 2026-2030 y resultados de una investigación con más de 4 mil 700 pasajeros de negocios en cinco zonas del mundo.

Para América Latina, la organización prevé que el gasto en salidas de negocio crezca 11.1 % en 2026, hasta alcanzar $67.7 mil millones de dólares.

Para 2027, el crecimiento esperado baja a 3.3 % anual. De acuerdo con la información presentada, la región tendría una de las tasas más altas a nivel global durante 2026, pero una de las más bajas en 2027.

Manufactura y construcción, entre los sectores con mayor crecimiento

El análisis de GBTA identifica a manufactura, administración pública y defensa, construcción, comercio minorista, agricultura, silvicultura y pesca entre los sectores con mayor incremento previsto.

En contraste, artes, entretenimiento y recreación, servicios administrativos y de apoyo, servicios públicos, información y comunicaciones aparecen entre los de menor avance.

Entre los principales desafíos se mencionaron la restricción del gasto público, la inversión privada moderada, la fragilidad institucional, los niveles de deuda pública y las presiones fiscales.

Inteligencia artificial y nuevas formas de gestionar viajes

Además del análisis económico, la conferencia puso atención en la tecnología y en los cambios que la inteligencia artificial trae para empresas, gestores de viajes y proveedores.

Con más de 450 asistentes, la edición 17 de GBTA LATAM confirmó el peso de Latinoamérica dentro del mercado de viajes corporativos y dejó sobre la mesa dos temas centrales para los próximos años: el crecimiento del gasto y la transformación tecnológica de la industria.