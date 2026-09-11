Conferencia GBTA LATAM 2026, explora la IA en los viajes de negocios

La Asociación Global de Viajes de Negocios (GBTA) presentó las estrategias que ofrece para ayudar a evolucionar en este nicho en Latinoamérica. Destacó los dos importantes cambios y el tema central de la próxima GBTA Conferencia LATAM 2026, que se efectuará en México en octubre próximo.

Mariana Perez Ponce de León, Directora Regional del Norte de Latinoamérica, de GBTA nos contó detalladamente sobre las conversaciones y los desafíos que están transformando el mundo MICE, así como las estrategias puntuales que ofrece la asociación a través de diferentes canales.

Comunidad en conexión

Debes saber que tiene presencia en más de 70 países y más de 9 mil miembros a nivel global, divididos en dos grandes rubros:

El corporativo que son los compradores de las travesías, en las empresas.

Sector viajes, proveedores que incluye desde servicios, aerolíneas, alojamiento, transporte terrestre, hasta TMCs que tienen un segmento concierne que se encarga de gestionar el bleisure.

¿Por qué son esenciales los viajes de negocios?

9 mil miembros a nivel global representan aproximadamente $1.57 trillones de dólares en gasto corporativo.

Para 2026 se espera cerrar con $1.7 billones de dólares en este rubro y se proyecta un crecimiento de $2 billones para 2030.

Se estiman mil 840 millones de viajes de negocios al año a nivel global.

Para Latinoamérica se considera un motor para la firma de contratos, por la cultura que compartimos. A diferencia de otras zonas del mundo, donde son usados para capacitación o conferencias.

Esta región representa sólo el 4 % de los miembros de GBTA, lo que manifiesta su enorme potencial de crecimiento.

La visión de colaborar

Trabaja sobre tres pilares fundamentales, que son esenciales en el mundo actual para gestionar las travesías corporativas:

Optimizar a la comunidad : Mostrando nuevas formas de trabajo y al compartir mejores prácticas. El objetivo es lograr que los travel manígers se conviertan en estrategas y líderes del cambio. Recordemos que no necesariamente son agentes de viajes, muchas veces forman parte del staff de recursos humanos, compras, finanzas o procurement.

: Mostrando nuevas formas de trabajo y al compartir mejores prácticas. El objetivo es lograr que los travel manígers se conviertan en estrategas y líderes del cambio. Recordemos que no necesariamente son agentes de viajes, muchas veces forman parte del staff de recursos humanos, compras, finanzas o procurement. Desarrollar nuevos talentos : Ofrecen certificaciones, que les permiten conocer más a fondo la dinámica de la industria, con valor curricular. El objetivo es facilitarles la toma de decisiones, gestionar, ahorrar y, ¿por qué no? Predecir en base a métricas y cifras.

: Ofrecen certificaciones, que les permiten conocer más a fondo la dinámica de la industria, con valor curricular. El objetivo es facilitarles la toma de decisiones, gestionar, ahorrar y, ¿por qué no? Predecir en base a métricas y cifras. Representación: Ser una voz que pueda escalar necesidades específicas en ámbitos políticos y gubernamentales, pues el universo de los viajes es muy sensible a los impactos y es fácil que se produzcan efectos adversos.

Lo que te espera en la Conferencia LATAM 2026 GBTA

Su tema central de la 18ª edición será “Inteligencia Artificial con Propósito”, aplicada a los viajes de negocios. Para conocer el valor que puede aportar al sector e incluso cómo actuar en caso de incertidumbre. Debes saber que las agendas se diseñan de acuerdo a las necesidades de cada mercado específico.

Un reciente estudio realizado por la asociación detectó que un 41 % de los compradores identifican la implementación proactiva de IA como un must dentro de la empresa. Sólo el 28% utilizan capacidades de IA, pero no al 100 %, mientras que únicamente el 8 % la aplica para previsión de gasto y análisis predictivo, que es el objetivo al que se quiere llegar. Por ello, el tema de IA se consideró relevante.

Nuevos paradigmas

Para este año hay dos cambios estratégicos importantes: Camino Real Polanco será la nueva sede, porque tiene la capacidad de albergar a más de 500 participantes, que agilizará la parte educativa con la de la exposición. El segundo, se realizará bajo un formato de un solo día, para responder al feedback de la audiencia.

Agenda de conferencias

Que serán impartidas por expertos del sector:

Perspectiva macroeconómica: Daniel Saga, economista en jefe de Deloitte para Latinoamérica, hablará sobre incertidumbre económica y riesgos.

Tech Talks, conferencias de 30 minutos.

Santiago Cardona de Qualcomm: Nueva ola de experiencia humana alrededor de agentes de IA.

Mike Daly, Chief Revenue Officer: Futuro del travel y expense a través de IA.

Francisco Corona, Chief Technology Officer de Microsoft): Cómo Microsoft está evolucionando con IA desde el punto de vista de negocios.

Manejo de riesgos: International SOS sobre análisis de riesgos inteligentes por Duty of Care.

Breakout Sessions: Dos conferencias simultáneas en un mismo espacio, enfocadas en: manejo de inteligencia práctica para travel managers y venta para suppliers desde la perspectiva de los travel managers.

Experiencia inmersiva: Sesión sobre wellness en los viajes de negocios.

Todo el contenido que brinda GBTA, es uno de sus sellos que lo hace relevante. Es creado y analizado por un comité y voluntariado que trabajan con un advisory board regional que incluye a travel managers con responsabilidad global y regional, representantes de empresas de medios de pago, tecnología y aerolíneas. También incentivan al talento joven y apoyan el liderazgo femenino a través de People & Planet. Además, es una gran plataforma que invierte en tecnología para facilitar el networking.