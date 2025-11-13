El 3 de diciembre será el encendido del árbol de Nueva York

Si hay un árbol navideño que es esperado con furor y que siempre causa sensación en todo el mundo, sin duda es el de Nueva York. Y este año no será la excepción, ya que iluminará Midtown Manhattan y convertirá a la ciudad en un símbolo de magia y esperanza. Elevándose sobre la Plaza, el Árbol de Navidad del Rockefeller Center brilla con más de 50 mil luces LED, representando el espíritu de unidad, renovación y alegría que caracteriza a las fiestas.

Este año será -un abeto noruego de 75 pies de altura proveniente de East Greenbush, Nueva York- con una historia profundamente familiar. Donado por la familia Russ, ha formado parte de su propiedad por más de seis décadas, siendo testigo de innumerables celebraciones. “Me emociona crear nuevos recuerdos con mi familia y mis amigos de la infancia ahora que nuestro árbol se convierte en el de la Navidad del mundo”, comentó Judy Russ, quien vive en la casa familiar junto a su hijo Liam, de 7 años.

Este maravilloso ejemplar ya emprendió el viaje de 130 millas hacia el Rockefeller Center. Su llegada, marcará el inicio de una de las tradiciones más queridas y emblemáticas de Nueva York durante la temporada navideña.

Este año, el encendido se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre, de 7:00 a 10:00 p.m. luciendo en su punta una estrella de cristal Swarovski. Miles de visitantes se reunirán para admirarlo, alrededor de la emblemática pista de hielo del Rockefeller Center, presentada por Chase Freedom.

Como novedad, los visitantes con boleto para Top of the Rock podrán disfrutar de una experiencia exclusiva de observación del arbolito del 4 de diciembre al 10 de enero, para admirar de cerca uno de los símbolos más emblemáticos de la Navidad en Nueva York.

El árbol que une a Nueva York

Con 23 metros de altura y 13 metros de diámetro, el Árbol de Navidad del Rockefeller Center 2025 volverá a reunir a neoyorquinos y viajeros de todo el mundo bajo sus brillantes ramas. Para la familia Russ, para Erik Pauze y para los millones de visitantes que se dan cita cada año, representa que el amor, la luz y la comunidad pueden crecer desde las raíces de la historia y la familia.

Cuando se enciendan las 50 mil LED durante la Ceremonia Oficial de Encendido, no solo marcará el inicio de otra temporada festiva en Nueva York, sonó celebrará el espíritu perdurable de una ciudad que sigue brillando año tras año gracias a su gente.