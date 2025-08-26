¿Cómo puedo usar Spotify durante mi vuelo con United Airlines?

¡Es muy fácil! United Airlines es sin duda, una de las aerolíneas más tecnológicas del mundo… Amarás todo lo que puedes lograr al viajar, como usar Spotify.

Para usar la aplicación durante tu vuelo con esta aerolínea, solo necesitas iniciar sesión en tu cuenta de MileagePlus y aceptar los términos y condiciones de Starlink. Una vez hecho esto, podrás abrir la app en tu dispositivo y disfrutar de toda la oferta en streaming, tal como lo haces en casa.

Entre los títulos disponibles se encuentran Good Hang con Amy Poehler, The Dave Chang Show y The Comment Section con Drew Afualo.

Se espera que para 2026 los viajeros de United Airlines puedan usar sus dispositivos personales para iniciar sesión en la aplicación de Spotify directamente desde la pantalla de entretenimiento a bordo. Esto con el fin de permitirles acceder a su contenido personalizado —podcasts, música y audiolibros— y continuar disfrutándolo justo donde lo dejaron.

Cabe recordar que United Airlines vuela a seis continentes y 67 países, permitiendo a los viajeros mexicanos acceder a una inmensa cantidad de destinos internacionales.