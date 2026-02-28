Escapadas económicas 2026: planes por 500 pesos o menos para el primer puente

El primer fin de semana largo del 2026 está a la vuelta de la esquina, y Civitatis, la plataforma líder en tours y actividades en español, propone escapadas económicas por menos de 500 pesos. Perfectas para quienes buscan cultura, aventura o simplemente relajarse.

Pero ¿cuándo será este esperado puente en México? Según la Ley Federal del Trabajo, el lunes 2 de febrero será día de descanso obligatorio en conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución. Esto nos regala un fin de semana largo del sábado 31 de enero al lunes 2 de febrero.

Para aprovecharlo al máximo, Civitatis seleccionó cinco experiencias imperdibles en el país que no querrás perderte. ¡Toma nota!

¿Qué hacer en el primer puente largo del 2026?

Aquí te presentamos las mejores opciones para comenzar el año viajando:

Excursión a Otumba y Axapusco en bicicleta

¿Quién dijo que en Teotihuacán solo hay pirámides? Esta experiencia invita a recorrer en bicicleta los alrededores de la mítica ciudad prehispánica, explorando los pintorescos municipios de Otumba y Axapusco. Entre antiguos acueductos y conventos, los aventureros disfrutarán de ejercicio, aire puro e historia, mientras sienten la libertad de pedalear por caminos llenos de tradición. Una forma dinámica y ecológica de arrancar el año sobre ruedas. Costo: 500 pesos

Cholula y Atlixco en un solo día

Dos pueblos mágicos de Puebla en un itinerario que enamora. En Cholula, la imponente pirámide con la iglesia de los Remedios en la cima roba suspiros; en Atlixco, conocido como “el pueblo de las flores”, los jardines y fachadas coloniales ofrecen el escenario perfecto para fotografías dignas de Instagram. Esta escapada combina arquitectura virreinal con la calidez de la provincia mexicana, ideal para quienes buscan cultura y belleza en un solo viaje. Costo: 500 pesos

Tour por Tlaxco

Para quienes buscan un plan fuera de lo común, Tlaxco, en Tlaxcala, se presenta como la joya oculta de este listado. Talleres de madera tallada y la exquisita producción de quesos artesanales dan sabor a este recorrido, mientras las calles custodiadas por montañas invitan al descanso visual y al deleite gastronómico. Una escapada perfecta para desconectarse del caos de la ciudad y reconectar con lo auténtico. Costo: 320 pesos

Tour nocturno por la Ciudad de México

La capital se transforma cuando cae la noche, y no hay mejor manera de descubrir su brillo que a bordo de un autobús descapotable. Este tour recorre Paseo de la Reforma, pasando frente al Monumento a la Revolución y al Palacio de Bellas Artes, todos iluminados con la elegancia que solo la CDMX puede ofrecer. Ideal para una cita romántica o una salida familiar antes de que termine el puente. Costo: 180 pesos

Free Tour por Ciudad Universitaria

Para los amantes del arte y la arquitectura, el campus central de la UNAM es parada obligatoria. Este tour permite descifrar los murales de Juan O’Gorman y David Alfaro Siqueiros, comprender la arquitectura modernista que es Patrimonio de la Humanidad y sentir el espíritu vibrante del “Goya”. La experiencia es gratuita, con la opción de aportar propina al final, garantizando cultura de alta calidad al alcance de todos. Costo: solo propina