Anaheim apuesta por México: nuevo vuelo, inversiones y atracciones para 2027

Anaheim reforzó su promoción en México con una misión comercial en Ciudad de México, donde representantes del destino, hoteles, parques temáticos, centros comerciales y empresas turísticas presentaron las novedades.

Alex Pace, CEO de GMS, dio la bienvenida al encuentro y destacó la importancia del mercado mexicano para la industria turística de Estados Unidos y, en particular, para Anaheim. Durante su intervención presentó al equipo y puso sobre la mesa una de las noticias centrales de la jornada: la nueva conectividad aérea entre Ciudad de México y Orange County.

El nuevo vuelo comenzará el 11 de enero y permitirá llegar directamente al Aeropuerto John Wayne. Se destacó que conseguir espacio en esta terminal requirió varios meses de trabajo, debido a las restricciones de capacidad del aeropuerto, contó Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales de la aerolínea.

Mike Waterman destaca el crecimiento del mercado mexicano para Anaheim

Mike Waterman, CEO de Visit Anaheim, señaló que México ya superó a Canadá como principal mercado internacional para la región, después de que este último ocupó esa posición durante más de 20 años.

De acuerdo con los datos compartidos durante su participación, alrededor de 800 mil viajeros mexicanos visitaron el sur de California y la proyección para el siguiente año se acerca a 900 mil visitantes.

Waterman señaló que Anaheim tiene proyectos de turismo e infraestructura por cerca de $20 mil millones de dólares para los próximos 10 años. La transformación involucra distintos puntos de la ciudad y se suma a los cambios previstos en Disneyland Resort y otros complejos de la zona.

La conexión con John Wayne también busca facilitar los viajes desde México. Desde el aeropuerto, el traslado hacia la zona hotelera de Anaheim puede tomar alrededor de 15 a 20 minutos, según lo explicado.

¿Qué novedades presentó Anaheim?

Entre los proyectos previstos aparece OCVibe, un desarrollo que comenzará a abrir por etapas durante el primer trimestre de 2027. El complejo contempla áreas residenciales, hoteles, espacios para conciertos, comercios y otras opciones de entretenimiento.

Anaheim tendrá un papel durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pues será sede de las competencias de voleibol. Su ubicación permitirá combinar la visita con playas como Newport Beach, Laguna Beach y Huntington Beach, además de eventos deportivos, gastronomía y parques temáticos.

Disneyland Resort, por su parte, presentó proyectos dentro de Disney California Adventure Park. El área dedicada a Marvel sumará Avengers: Infinity Defense y Stark Flight Lab, mientras que el parque ya inició la construcción de su primera atracción inspirada en Coco.

Otra novedad corresponde a los hoteles de Disneyland Resort. Sus huéspedes recibirán una entrada Lightning Lane por persona para seleccionar una atracción disponible dentro de Lightning Lane Multi Pass.

Por su parte, Universal Studios Hollywood detalló sus promociones en pases y las atracciones recientes como Fast & Furious Hollywood Drift.

Hoteles como The Viv, JW Marriott, Portofino, entre otros se dieron cita con sus principales noticias.

Además de sus parques, Anaheim destacó su oferta gastronómica, el Anaheim Packing District, conciertos en Honda Center, partidos de hockey y béisbol, así como su cercanía con otras zonas del sur de California. La estrategia busca que el viajero mexicano utilice la ciudad como base para recorrer Orange County y no solo como una parada para visitar los parques.