El legado de Dolly Parton en un museo inmersivo

Nashville estrena un museo que transforma objetos personales y tecnología punta en un viaje emocional por la trayectoria de una leyenda.

La legendaria cantante, compositora, actriz y filántropa, conocida como la reina del country, no quería un museo que se sintiera como un museo. Quería que los visitantes recorrieran sus recuerdos reales, tal como ella lo habría hecho. El resultado es Dolly’s Life of Many Colors, un espacio inmersivo de más de mil 850 m2 en la tercera planta del hotel Dolly Parton’s SongTeller, en Nashville.

Un sueño que cobró vida

Lo que comenzó como un esbozo en una servilleta se concretó en un recorrido que comienza en su tierna infancia y termina en la cima del entretenimiento mundial. El visitante no observará vitrinas frías, caminará dentro de los recuerdos de Dolly. A través de una narrativa autobiográfica, la legendaria estrella guía al visitante con su voz, entrelazando objetos personales, material de archivo y espacios físicos diseñados para evocar cada etapa de su carrera.

Los esenciales del recorrido

La cabaña de su infancia: Recrea la pequeña casa donde nació en las Great Smoky Mountains, con un mural pintado a mano que reproduce las vistas reales del porche.

La lavandería Wishy Washy: El lugar exacto donde Dolly conoció a su difunto esposo, Carl Dean. Combina una narración animada del encuentro con el vestido de novia original de la artista, expuesto al público por primera vez.

Más de 300 objetos personales: Apreciarás desde vestuario icónico hasta recuerdos íntimos, distribuidos en más de 20 entornos temáticos.

El ascenso a la fama: Salas dedicadas a Nashville, el cine, la televisión, la fundación de Dollywood y sus décadas de trabajo filantrópico.

La actuación virtual final: Una tecnología desarrollada exclusivamente para el museo permite ver a Dolly sobre el escenario con corrección de perspectiva e iluminación ajustada en tiempo real. La frontera entre lo físico y lo digital prácticamente desaparece.

La magia de la tecnología

Cada sala está diseñada para evocar el momento concreto que representa, de modo que el visitante percibe el cambio de etapa no solo por los objetos, sino por la atmósfera completa. La tecnología está al servicio de la emoción. No hay pantallas que interrumpan; los elementos digitales se integran de forma casi invisible. Un sistema de asistencia auditiva manos libres ofrece audio personalizado y subtítulos multilingües para asegurarse de que la concurrencia se olvide de una sala de museo tradicional.

A pesar de que se encuentra dentro del Dolly Parton´s SongTeller Hotel, tiene entrada propia desde la calle y abre a diario en un horario de 9:00 a 17:00 horas.