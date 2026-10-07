La magia de Mattel se sumerge en un parque acuático

Mattel Wonder Indoor Waterpark se prepara para revolucionar el mundo de los parques temáticos con su primer parque acuático cubierto. Ubicado en Nebraska, será una de las aperturas más esperadas, pues llegará a finales de 2027 para ofrecer experiencias inmersivas únicas.

El inicio de una gran expansión

Tampoco se trata de un parque acuático más. Será un destino salpicado de diversión y entretenimiento en una superficie de aproximadamente 9,300 m2, diseñado para operar los 365 días del año.

La clave, para lograr la proeza radica en su innovador techo retráctil, una estructura de aluminio que permite abrir el espacio al cielo para aprovechar la luz natural y el aire fresco, manteniendo un ambiente climatizado cuando las condiciones climáticas no sean las idóneas.

Diversión salpicada de marcas icónicas

El diseño de las instalaciones convertirá los juegos clásicos en entornos tridimensionales interactivos. Las familias podrán nadar en una piscina temática de Barbie, deslizarse a gran velocidad por los toboganes que inician en la torre Hot Wheels o relajarse en el río lento dominado por las cartas de UNO, que rinde homenaje a los juegos de mesa más emblemáticos de la marca.

Los más pequeños tendrán su propio espacio en la zona de juegos acuáticos de Fisher-Price, un área diseñada para la estimulación temprana con su seguridad y diversión en mente.

Las jornadas de entretenimiento integral estarán respaldadas por opciones gastronómicas temáticas. El parque se ubica dentro del distrito de uso mixto Good Life District en Bellevue, lo que facilitará el acceso a otros servicios y entretenimiento en la zona

Un futuro promisorio

Este sitio será el punto de partida para crear más odiseas divertidas a través de mundos inmersivos. Tras la apertura de esta primera sede a finales de 2027, la franquicia extenderá su huella de parques temáticos hacia destinos estratégicos como Orlando, Orlando, Illinois y Carolina del Norte.

Esta expansión coordinada junto a American Resort Management establece un estándar contemporáneo para los parques de agua cubiertos, combinando la nostalgia de marcas legendarias con la hospitalidad de clase mundial.