Boleto único en Europa con «Un viaje. Un billete»

Planificar un viaje internacional por Europa está a punto de volverse tan fácil como reservar una estancia de hotel. La Comisión Europea impulsa el concepto «Un viaje. Un billete«, una estrategia multimodal diseñada para erradicar la fragmentación del mercado de transporte y empoderar al consumidor final con soluciones digitales inmediatas. Esto transformará la comercialización turística antes de 2029.

El tren gana terreno

La propuesta busca que cualquier viajero pueda comparar, elegir y pagar su itinerario completo de tren con un único pago, usando una misma reserva que combine múltiples operadores.

La meta es clara: ofrecer herramientas digitales integradas para disminuir los vuelos comerciales dentro de la región y acelerar la descarbonización turística, con una fecha límite de implementación fijada para antes de 2029.

Ventajas inminentes

Este sistema unificado de billetes transformará la experiencia del usuario a través de beneficios tangibles muy atractivos para la adquisición de boletos de tren:

Derechos blindados: El turista estará respaldado por las mismas garantías de asistencia y reembolso en todos los tramos del viaje, sin importar el país o la empresa ferroviaria que opere el servicio.

Comparación de opciones: El sistema actual oculta información y complica la comparación de horarios o condiciones. Adiós a las búsquedas complejas. Las plataformas deberán exhibir con total neutralidad los precios finales, tiempos de transbordo y factores de accesibilidad específicos.

Flexibilidad de rutas personalizadas: Los pasajeros tendrán la libertad absoluta de diseñar trayectos a medida por diversos países, combinando trenes y aviones en una sola transacción.

Ahorro: Al unificar el inventario, se incentiva el ahorro masivo. Comprar boletos con meses de antelación permitirá asegurar tarifas con descuentos espectaculares en rutas de alta demanda como París-Ámsterdam.

Aún hay más

La meta a futuro es no sólo conectar trenes de distintas empresas, sino que integrará itinerarios de avión y ferrocarril en un solo clic, reduciendo la dependencia de los vuelos cortos. Al unificar las reglas del juego y forzar la transparencia, los usuarios se beneficiarán de una protección sin precedentes en cada etapa.