Biboriana julio 2022

Ay, nooooo! #MesDeAlgunasDespedidas

Siempre lo digo: La vida no es fácil y… ¡quizá hay ciclos que se deben cerrar!

#UnGrandeDeGrandes 🤩

Esteban Velásquez, vicepresidente de Ventas y Gestión de Clientes-Agencias de América Latina y el Caribe para Sabre Travel Solutions decidió dejar esta compañía ¡por segunda vez!… Para cumplir otro gran reto que le presentó la vida… Al parecer se va a la industria de la hospitalidad y a una empresa bien grande.

Este maravilloso venezolano, indudablemente es un ícono del sector turístico, un hombre que se ganó a pulso el cariño, admiración y respeto de tooooodo el gremio. Hoy, decidió hacer un cambio de nuevo en su vida profesional. Primero estuvo 14 años en Sabre, se fue y hace cuatro que regresó. En este 2022 de nuevo se va. Él merece buscar su felicidad y seguir creciendo profesionalmente…

Y como alguien dijo por ahí: Querido Esteban… ¿Tenías que hacernos llorar dos veces? Naaaa, la verdad es que te deseo toda la suerte del mundo… ¡porque eres grande, grande, grande!

#AgárrenseLlegaASabre 🤔



En esa súper posición que deja Esteban, llega ¡una mujer y latina! Ella es una súper profesional que lleva trabajando mucho tiempo en Sabre y feliz aceptó de inmediato este puesto. Está deseosa de conocer el mercado mexicano, situación que nos da mucho gustoooooo. Welcome Big Boss!

#HelviaGutiérrezNosDeja 😭



Muy tristes porque tras permanecer 22 años como directora de Comunicación y Relaciones Públicas de Air France/KLM se despidió… Y eso sí… ¡dolió! Oh, consternación. Ella era la gran vocera de esta compañía. Una de las mejores que he visto a lo largo de mi ya larga carrera periodística. Siempre veraz, discreta, amable. Siempre grandiosa. Nunca protagónica. Una profesional. Cual debe de ser siempre su marca primero y antes que nada, ni nadie. Como tú, debería haber más… Seguro volverás a la industria porque te vamos a extrañar muuucho… Por favor, ¡regresa pronto, querida Helvia! ¡Suerte en todo lo que emprendas!

#OtraDespedida 👋



Del sector dijo adiós: Gina Navarrete, ¡sí, Gina! Quien fungió como gerente general de Expo Mayoristas. Tras estar aquí durante 20 años. Y ver pasar decenas de presidentes, situaciones, cambios, crisis. Decidió jubilarse y dedicarse a su propio negocio, cosa que también sabe hacer muy bien: servicio de catering. ¡Enhorabuena!

#LaNuevaSecretariaDeTurismo 👩‍🏫



De la Ciudad de México se llama Nathalie Desplas Puel, y además detener un curriculum envidiable, ella sí tiene experiencia en el tema. Y aunque no es del partido Morena sino del PAN, porque viene de trabajar en la administración de Javier Corral en Chihuahua, aceptó este cargo gustosa.

Con más de 24 años en la industria, posee la licenciatura en Ciencias Económicas por la Universidad de Ciencias Sociales, Capitole, Toulouse, Francia. Y cuenta con un máster en Ciencias Económicas otorgado por la Universidad de la Sorbonne y… además un doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana.

Ha dado conferencias en más de 15 países y ha organizado decenas de congresos internacionales y misiones comerciales.

Es la cuarta secretaria de turismo dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Tiene muchas ganas de trabajar en pro del sector. Ojalá lo logré pues lo necesitamos…

#YAhoraQuéTePasó 😵💫



Vuelo a Miami; Miami-Orlando. Feliz de la vida me documento. La la la Business Class ¡maravillosa! Mmmh Moët Chandon a la vista, la, la, la.

Llego a Miami a punto para conectar rumbo a Orlando. Oh, sorpresa, fila enormeeee para migración. Y pasan los minutos y pasan más… y cuando al fin llega mi turno con el oficial. Me mira, me inspecciona, teclea y teclea. Sin decirme agua va. ¡Al cuartito obscuro!… Que aunque ya estoy acostumbrada, porque recuerden que desde que perdí mi visa americana en Turquía , y se los conté, siempre me pasa lo mismoooooo. ¡Quizá creen que soy terrorista o una misteriosa mujer huyendo de un guapo musulmán! Ay no, ni Dios lo quiera. Toco madera.

Escoltada por un oficial gigantón llegó al dark room, tiene asientos y más ventanillas. No celular, no platicar, no nada. Me lo sé de memoria. Suspiro mortificada, mas no asustada. Aunque #BiboSufre.

El tiempo sigue pasando… “perderé mi vuelo”, me digo. Muchos minutos, al fin me llaman. Tras 20 mil 500 preguntas de mi azarosa vida viajera. ¡Me sueltan! Ja, ja, ja, o al menos así me sentí. Corro por mi equipaje, lo coloco rápidamente en la banda de conexiones. Cuando fin pensé que lo había logrado. Ajá, qué optimista…. Oooootra fila espantosa para aduana, ahí se ve que el tiempo les vale. Quito zapatos, jacket, mi vida entera la desnudan en su cápsula biométrica. Ahora sí, más que angustiada. Me dije: perdí el vuelo, desde hace rato inició el abordaje. Me encuentro a amable officer que empujaba a señora en silla de ruedas. Pregunto y vamos al mismo vuelo. Nos dice ¡ya no llegan, tenemos que correr! Sígame. Corro con ellas. Y cual ágil mujer voladora empujando la silla de ruedas, empieza la batalla hacia la sala, atropellando a todo aquel que se interpusiese en nuestro camino. ¡Llegamos con el alma -y la lengua- en un hilo a la sala cuando cerraban las puertas del abordaje! Hombre supervisor me ve, hago carita de conmiseración, la señora de mi aventura también. Quizá porque ella iba en su silla de ruedas, nos dijo, abriendo la puerta: ¡ok, ok, pasen, muéstrenme su pase de abordar! Una vez entrando y llegando a mi asiento. Cierran las compuertas del avión. Oh, my God!

Nada importa. Moët & Chandon de nuevo, pero esta vez para olvidarlo todo.

¡Sí, hay un Dios, hay un Dios!

#ElChinoMasQuerido 🥰



De México, Diego Jian, ex China Southern Airlines… no se salvó del malvado COVID-19 y anda bien malito… Ya se encuentra en su casita bien encerradito para no expandir el contagio ni a sus dos pequeños hijitos ni a nadie. Afortunadamente no presentó síntomas mayores sólo gripa y fiebre… ¡Ánimo, querido Diego! Te queremos, eh, y no te hemos olvidado.

¡Eso jamás!

Al menos a Diego sólo le ha dado una vez, no que conozco a otros que les ha dado, de cuatro a seis veces desde que empezó la pandemia, y no digo sus nombres porque ¡ellos sí me pegan! Ja, ja, ja…

Y con esta me despido: Recuerden… ¡Hay niveles! ¿Eh? 💅