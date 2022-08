Biboriana agosto 2022

Comparte este contenido

#ElPaísMasFelizDelMundo

¿México? Naaaaa, ¡hasta creen!

Esta vez lo ganó nada más y nada menos que… ¡Finlandia!

Sí señores, así lo mostró el World Happiness Report 2022 en su estudio anual en donde hay más de un centenar de países en su lista.

De acuerdo con las razones por las cuales ganó este frío lugar están: su alto perfil en materia de salud, su increíble sistema de economía y bienestar, así como por amor por la naturaleza con la cual conviven diariamente.

Aquí en México hemos perdido la felicidad nada más de pensar en este gobierno de 4ta… ja, ja, ja, ja.

#LoViTanLejano

“Quiero estudiar una Maestría en Holanda”. Me dijo.

Lo vi tan lejano.

“Ya apliqué para una beca en una Universidad de Leeuwarden”. Me dijo. ¡Ajá! “Pasé todos los exámenes y me aceptaron”. Me dijo. ¿Quéeeee? “En agosto ya me voy”. Me dijo… Y… ¡se fue al país del tulipán! Siempre he dicho que si tienes un sueño, hay que intentar luchar por él… aunque eso implique alejarte de las personas y lo que amas… ¡Bravo

#NuevaAgenciaPara

La Comisión de Promoción de Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU) presume nueva agencia de Relaciones Públicas, se trata de Newlink México, que manejará en México información, pitches, noticias y eventos relacionados con este organismo en nuestro país… ¡Felicidades!

#LesCuentoAlgoBienBonito

Resulta que nuestra adorada Sylvia Esquivel, directora general de Viajes Palacio, dio una gran sorpresa a su esposo, Pepe, al festejar 31 años de su primer vuelo como piloto y… ¡le llevó un hermoso pastel en forma de avión a su lugar de trabajooooo! Desde luego él no se lo esperaba y fue de gran asombro y admiración… ¡Ay, que belleza de sorpresa! Sí, así es Sylvia de amorosa cuando adora a alguien… Wow. Pero por favor es sólo aquí entre nos, no se lo vayan a decir a nadie pleaseeeee…

#YAhoraQuéTePasó?

Vuelo Orlando-Dallas; Dallas-México… Tras gozar como nunca de unos días fascinantes en Orlando, me dispongo a regresar a México.

Tengo mi pase de abordar y en Business Class… ¡wow! Feliz espero en la Sala VIP, se desata tormenta.

Anuncian vuelo retrasado. Decenas de vuelos cancelados. Caos en el aeropuerto. Aishhh, oks, no pasa nada.

Tengo tiempo para mi conexión. Y… pasa una hora, y pasan dos, tres y cuatro… Bye bye conexión. ¡Llegó a Dallas en el último vuelo que salió de Orlando a las 12:00 de la noche! “Busquen fila para que les asignen

hotel de cortesía por parte de la aerolínea, les den un vuelo a primera hora a CDMX, así como sus pases de cena y desayuno”, nos dicen.

Bueno, -al menos- pienso compungida, ¡ya ni llorar es bueno! Tras caminar como loca, logro encontrar esa área, me formo en la fila correspondiente y antes de mí, ¡un centenar de personas hartas, tristes, aburridas, desesperadas esperaban lo mismo que yo!

Sólo tres ventanillas abiertas. Señoritas de Servicio al Cliente también hartas y desesperadas de contener a tanto pasajero enojado. La 1:30 de la madrugada, al fin mi turno. Me toca el mostrador con la mujer más enojada e irritable del mundo mundial. Le vale el cansancio, aburrimiento y desesperación. Me da mi vuelo del día siguiente sin más explicación. Y grita “next”. What??? Le dije sorprendida. ¡Le valió!

#BiboSufre, cambió de ventanilla exasperada y haciéndome la disimulada. Señorita rubia más amable y comprensiva. Me explica que desafortunadamente por tantas cancelaciones que hubo por el mal estado de tiempo (donde se supone que por regla general las aerolíneas no tienen la culpa), se han agotado los pases de hotel. Y me da opciones de hoteles alrededor que yo tengo que pagar. No puede ser. ¡Son las 2:00 de la mañana! Obtengo mi boleto para desayunar y, sanseacabó… ¡hágale cómo quiera! Next, grita pero al menos ella con una sonrisa. ¡Ja!

#ViviendoComoUnHomeless

Por un día. Sí, decidí quedarme a dormir en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth, dado que ya era taaaan tarde, en el ir y venir y buscar algún hotel que más daba. Con mi backpack al hombro, busco y busco caminando frenética por el gran inmueble, cual vagabundo mugrosito el mejor asiento para dormir. Difícil decisión. Aire acondicionado a todo lo que da. Un frío cañón, como añoré mi frazadita rosa y mi pijamita de gatitos. Recinto vacío y un tanto aterrador, con dos que tres errantes como yo. Y cuando al fin, logro acomodarme en un gran sillón, cual ambulante con mi periódico danzante para taparme. ¡Oh, sorpresa! Decenas de hombres y mujeres de limpieza uniformados aparecen por todos lados, sacudiendo, arreglando, aseando, desinfectando el aeropuerto con ensordecedores ruidos de aspiradores, sprays, cubetas… ¡y hasta taladros! Es cuando me di cuenta que mi experiencia como indigente apenas empezaba… De todo lo demás, ya ni para que les cuento… Aishhhh.

#CNETConNuevaAgencia

Agencia de Relaciones Públicas, así es, Braulio Arsuaga, actual presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), presentó a LLYC como su nueva consultora en comunicación y relaciones públicas en el país, con el objetivo de impulsar los esfuerzos realizados en favor del crecimiento de la industria. Esta empresa es liderada por Mauricio Carrandi, director general.

Con ello, esta compañía será la encargada de informar todas las acciones que realiza el CNET… ¡Enhorabuena!

#SiQuiereSerPeriodista ¡estudie!

Estoy totalmente de acuerdo, como Daniel Parra dijo por ahí: “Para ejercer la medicina, debe pasar 10 años estudiando, para ser ingeniero cinco. Lo mismo ocurre con la comunicación social, no es una carrera que por tener un celular, ya lo es”.

Ya basta…. hay taaantos que andan por ahí sintiéndose periodistas y no bueeeno, ¡ni escribir, ni hablar saben!

Así que sí, repito… quiere ser periodista ¡estudie! He dicho…

#AyElAmooortz

Felicidades a la pareja de turisteros más famosa de los últimos tiempos: Alicia y a Jorge Mejía, dueños de la prestigiada MEXITOURS… quienes están de festejo porque cumplen ¡45 años de casados! Sí, así como lo leen 45… Indudablemente son unos adorados, gente hermosa de exquisito trato. Y, aunque Jorge dice “amar a tooodas”… jajajaja. ¡La verdad, sabemos perfecto, quién es el amoooortz de su vida! Wow… ¡Pasen la receta, tórtolos!

Y ya con esta me despido…

De todas las cosas que uno lleva puesto, la actitud es la más importante. Yes!