Begoña Fernández Arrubarrena, Responsable de Promoción Consejería de Turismo Embajada de España en México

Texto: Bibiana Saucedo

Su labor es lograr emocionar cuando promueve ante los mexicanos los atractivos turísticos de la bella España, sí, es una creadora de historias. Me refiero a Begoña Fernández Arrubarrena, responsable de Promoción Consejería de Turismo de la Embajada de España en México.

¿Quién no la conoce? Toda la industria la adora porque es una mujer sensible, amable y quien siempre tiene una sonrisa para todos.

Curiosamente este ha sido su único trabajo desde el año 1988 en el cual entró luego de pasar severos exámenes. “Sí, ha sido mi primer y único trabajo, desde que me gané una beca en IBM y estando en ella apliqué los exámenes para entrar a la Administración Española y después de varias pruebas en la Embajada de España y meses de espera, fui la elegida”, nos cuenta orgullosa.

Ella ha pasado por todos los departamentos y “al final me quedé en Promoción y actualmente soy la responsable de ese departamento”.

Su labor principal dentro de la Oficina Española de Turismo es básicamente todo lo que engloba información turística de España para México y Centroamérica.

“Los servicios que nuestra oficina ofrece son la promoción y comercialización de los destinos españoles en México y Centroamérica, en colaboración con las Comunidades Autónomas, los entes locales y el sector privado. El apoyo a las empresas turísticas españolas, así como las relaciones y cooperación bilaterales. Sin descontar el análisis y difusión del conocimiento e inteligencia de los mercados, además de establecer relaciones con los medios de comunicación para los asuntos turísticos, así como servicio personalizado de información al turista mexicano sobre España”.

Tarea nada fácil pero que a ella le apasiona y lo hace tan bien que es una mujer admirada y respetada en la industria turística de nuestro país.

Ella posee la licenciatura en turismo, es egresada de la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, habla además del castellano, inglés e italiano.

Desde toda la vida ha participado activamente en la comunidad turística a través de asociaciones como AFEET y la Metro. “Justamente en AFEET he estado como 2a. vicepresidenta, teniendo relación con organismos internacionales y actualmente en

Honor y Justicia”.

Se dice profundamente feliz, su mayor inspiración es su trabajo “que cambia todos los días, porque trato a personas diferentes e increíbles. Amo lo que hago y lo disfruto enormemente, es como un pasatiempo con la única diferencia que te genera dinero. Me motiva que he dado un buen ejemplo a mis hijos; he aprendido mucho del turismo. Soy un ser humano perseverante y agradecido por todo lo que Dios me da. Soy totalmente afortunada”.

Bajo su liderazgo la Oficina Española de Turismo ha logrado darse a conocer fuertemente en México, ha conseguido un hito importante para que todos quieran visitar España al menos una vez en la vida.

Por ese entusiasmo y amor a esta actividad, con más de 33 años dedicados en cuerpo y alma a esta, hoy le rendimos un tributo y la nombramos como una gran PROMOTORA de TURISMO… ¡MUCHAS FELICIDADES, BEGOÑA FERNÁNDEZ ARRUBARENA!