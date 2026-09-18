Baja California supera el millón de visitantes como destino de crucero en 2026

Baja California superó nuevamente el millón de pasajeros en tránsito por crucero en Ensenada y alcanzó la cifra antes que en 2025. Al cierre de la primera semana de septiembre de 2026, el puerto ya había rebasado este registro, lo que confirma el crecimiento del segmento marítimo en la entidad.

El resultado llegó por segundo año consecutivo y, de acuerdo con la Secretaría de Turismo estatal, responde al trabajo con compañías navieras, a la promoción internacional del destino y a la operación de servicios para los visitantes que llegan a la región por vía marítima.

¿Cuántos cruceristas recibió Baja California en 2026?

Durante 2025, Ensenada alcanzó 1 millón 9 mil pasajeros al 9 de octubre. En ese año fueron necesarios alrededor de 267 cruceros para superar el millón de visitantes.

En 2026, Baja California alcanzó la misma meta con 263 embarcaciones y varias semanas antes.

Tan solo durante el último mes reportado arribaron 32 cruceros, que transportaron a 130 mil 62 pasajeros. También aumentó el promedio de viajeros por barco: pasó de 3 mil 750 personas en 2025 a 3 mil 812 en 2026, un incremento de 1.65 %.

El dato muestra una diferencia frente a años anteriores. En 2023, el puerto alcanzó el millón de pasajeros hasta diciembre, mientras que ahora la cifra se logró durante los primeros días de septiembre.

Ensenada atrae más turismo de cruceros

Miguel Ángel Badiola Montaño, secretario de Turismo de Baja California, explicó que el crecimiento forma parte de una estrategia basada en tres líneas principales.

La primera consiste en mantener relación con el sector naviero mediante cumbres y mesas de trabajo. La segunda se enfoca en promocionar el destino y sus atractivos en mercados internacionales. La tercera comprende módulos de atención y operativos que brindan orientación a los viajeros al llegar a Ensenada.

Cruceros también impulsan gastronomía y servicios

La llegada de más pasajeros tiene efectos en diferentes sectores de Baja California, entre ellos gastronomía, entretenimiento, espacios turísticos, transporte y servicios relacionados con las escalas de los cruceros.

Los visitantes que desembarcan en Ensenada suelen contar con algunas horas para recorrer la ciudad y sus alrededores, lo que abre oportunidades para restaurantes, operadores turísticos, comercios y prestadores de servicios.