Princess Cruises invita a explorar Alaska

La IA ha transformado las elecciones de los cruceristas debido a la paradoja de elección, además de reducir búsquedas incesantes puede generar una fidelidad de marca. Ante el panorama Princess Cruises quiere consolidar su liderazgo con espectaculares rutas por Alaska en 2028.

Y, como bien sabemos, Princess Cruises es un gran pionero en navegar por Alaska y cada día mejora esta experiencia.

¿Sabías que cuando los viajeros usan la IA para decidir su próximo crucero, terminan interactuando con una sola marca? En efecto, el 91 % de los usuarios no explorará más y se quedará con la primera empresa recomendada, por el fenómeno de sesgo de conveniencia. Como resultado, únicamente uno de cada 10 posibles pasajeros consultará más opciones, según informes de un reporte realizado por Verve. Es una tendencia que ha cobrado fuerza en el primer semestre del 2026.

En cuanto a lo que más importa a un trotamundos al momento de elegir un crucero, estas son las premisas:

La relación calidad-precio es ponderada para el 60 %.

El destino o itinerario sólo es primordial para el 26 %.

Las experiencias a bordo influyen únicamente para el 14 %.

El momento preciso

Mientras que las reglas para decidirse a reservar han mostrado un cambio, tres de cada cuatro no han comprado un crucero aunque piensen realizarlo en un año. Únicamente, el 21 % ha reservado y un 6 % mencionó que lo hará en poco tiempo. Por cierto, en los últimos tres años han detectado que la wave season de cruceros se ha prolongado más allá del período habitual, que era de enero a marzo, y se ha extendido hasta la primavera.

La mejor apuesta

Pero, si ya estás listo para comenzar a planear las odiseas en alta mar con anticipación, Princess Cruises ya abrió las ventas para su temporada en Alaska 2028. Lo mejor, podrás elegir entre 185 salidas, 14 itinerarios y ocho barcos, incluido el nuevo Star Princess, que se une al Discovery Princess, Emerald Princess, Royal Princess, Coral Princess, Crown Princess, Island Princess y Ruby Princess, por la última frontera de América del Norte.

Odiseas en lejanas latitudes

Para explorar uno de los destinos con más espectaculares escenarios, se basa en cuatro ejes principales:

Aventuras entre glaciares, es su sello distintivo en Alaska, navegando entre Anchorage, Vancouver y la Columbia Británica. Tendrás la oportunidad de visitar sitios icónicos como Juneau, Ketchikan y Skagway. Lo mejor, es posible combinar la observación de glaciares con exploraciones terrestres inmersivas.

El más codiciado, un crucero panorámico por regiones excepcionales de Alaska que incluye navegación por el Parque Nacional Glacier Bay, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; el glaciar Hubbard; el fiordo College al noroeste de Prince William Sound y Endicott Arm al sur de Juneau; glaciar Dawes, cuyas aguas están repletas de icebergs flotantes.

Programa Cruisetour, combina recorridos en barco con estancias en los Princess Wilderness Lodge y hasta travesías en tren a bordo de vagones personalizados con techo de cristal que ofrecen panoramas excepcionales de montañas, ríos y naturaleza salvaje desde Whittier hacia la zona de Denali.

Estratégico itinerario, es el objetivo del Pasaje Interior de Alaska, es un tipo de itinerario de ida y vuelta, que hace que el costo de vuelos sea más económico e incluso invita a explorar previamente destinos como Seattle, Vancouver, San Francisco y Los Ángeles, desde donde parten los cruceros.

Acceso a la vida silvestre

Aquí la apuesta es incluir los exclusivos Princess Wilderness Lodges, que llevan a los pasajeros más allá de la costa, al hospedarlos en ubicaciones junto a los parques nacionales más emblemáticos de Alaska:

El Denali Princess Wilderness Lodge, cerca del parque Denali y el Mt. McKinley Princess Wilderness Lodge, en Trapper Creek, ofrecen aventuras cerca del monte Denali, el más alto de Norteamérica, en conjunto con paisajes fuera de serie.

El Kenai Princess Wilderness Lodge, a orillas del río Kenai, de aguas turquesas, funciona como base para pesca de salmón, intrépidas excursiones de rafting y salidas a Seward o al glaciar Exit, así como cruceros de avistamiento de fauna por el Parque Nacional de los Fiordos de Kenai.

Aún hay más

Las experiencias a bordo y en tierra hacen más encantadoras las travesías gracias a la programación North to Alaska, que incluye desde actividades culinarias, como: Puppies in the Piazza, Cook my catch. Además de presentaciones culturales y de entretenimiento por los nativos de Alaska, como: Junior Ranger del Parque Nacional Glacier Bay; excursiones para observar ballenas en Juneau, aventuras en el ferrocarril White Pass en Skagway, actividades con leñadores en Ketchikan, aterrizajes sobre glaciares cerca de Denali y cruceros para apreciar la fauna en el Parque Nacional de los Fiordos de Kenai.

No lo pienses más y anímate a sumergirte en Alaska con la guía de Princess Cruises.