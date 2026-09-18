El legado de Whitney Houston en Norwegian Aura
Una excelente propuesta de entretenimiento te espera a bordo, además de la pieza central, una residencia flotante que promete un concierto de alto nivel técnico y escénico.
Para ser el favorito de los cruceristas, no sólo debes tener rutas de ensueño que naveguen por los océanos u ofrecer delicias gourmet a bordo, también es imprescindible que sus escenarios tengan grandes propuestas. Por ello, la oferta del Norwegian Aura promete producciones de calibre internacional.
Revolución del entretenimiento
Así es, el tan esperado barco de Norwegian Cruise Line (NCL), que tiene programado su viaje inaugural para mayo de 2027, presentará “Whitney: A Celebration of Whitney Houston”, un espectáculo, inspirado en las residencias de Las Vegas, que contará con el respaldo de The Estate of Whitney E. Houston y Primary Wave.
El show, que tendrá una duración de 45 minutos, será presentado en el impresionante Aura Theatre & Club, de tres niveles; únicamente, es posible verlo a bordo de este crucero, ya que fue exclusivamente creado para NCL.
Fusionará voces e instrumentalización en vivo con deslumbrantes efectos visuales, extendiendo la acción dramática más allá del escenario convencional para envolver a los espectadores en éxitos inmortales como I Will Always Love You o I Wanna Dance with Somebody, entre otros.
Aún hay más
Pero, no será lo único que podrás disfrutar, hay una oferta diversificada:
- Incluye la experiencia nocturna integrando ILLUMINOX: Infinite Wonder Unboxed, un despliegue de ilusiones a gran escala, acrobacias aéreas y efectos visuales de alta tecnología.
- Asimismo, la música en vivo abandona las salas tradicionales gracias a The Vinyl Republic, un colectivo itinerante inspirado en la nostalgia del vinilo que abarca desde el rock hasta el country.
- Para el segmento de adultos que busca opciones tras la medianoche, el buque traerá de regreso el aclamado concepto LunaTique: Pop Circus.
Con esta cuidada curaduría, consolida un catálogo de entretenimiento integral que redefine el valor percibido del viaje.