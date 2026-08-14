Tiburón ballena en Baja California: fechas, reglas y requisitos para nadar con el gigante del mar

La temporada de avistamiento y nado con tiburón ballena ya comenzó en Bahía de los Ángeles, Baja California. Esta experiencia hace que observes al pez más grande del mundo dentro de su hábitat natural, en una zona del Golfo de California donde coinciden el desierto, las islas y una amplia diversidad marina.

La Secretaría de Turismo de Baja California informó que el periodo autorizado se extiende del 1 de junio al 15 de diciembre. Durante estos meses suelen concentrarse ejemplares juveniles que miden entre 2.5 y 8 metros, aunque la especie puede alcanzar hasta 20 metros en su etapa adulta.

La actividad se desarrolla bajo medidas de conservación, debido a que el tiburón ballena se encuentra catalogado como especie en riesgo. El objetivo es que los visitantes conozcan este entorno sin alterar el comportamiento de los animales ni afectar su hábitat.

¿Dónde se puede ver al tiburón ballena en Baja California?

Los recorridos se realizan en la parte sur de Bahía de los Ángeles, dentro de la subzona de uso público Tiburón Ballena. Esta área forma parte de la Reserva de la Biosfera Zona Marina Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y de Salsipuedes.

Cada año, decenas de ejemplares juveniles llegan a este espacio para alimentarse. Su presencia depende de factores naturales como la temperatura del agua y la disponibilidad de plancton, por lo que no existe garantía de encontrarlos en cada salida.

Los turistas solo pueden contratar la actividad con prestadores autorizados por la Dirección General de Vida Silvestre. Estos operadores cuentan con permisos y guías capacitados para aplicar las normas ambientales.

¿Cuándo se permite nadar?

El inicio de la temporada no significa que el ingreso al agua esté disponible todos los días. Cuando se registran cinco ejemplares o menos en la zona, únicamente se autoriza el avistamiento desde la embarcación.

Si las condiciones permiten el nado, cada animal puede ser acompañado por un máximo de cuatro personas y un guía certificado. Los visitantes deben conservar una distancia mínima de dos metros respecto a la cabeza y los costados, así como tres metros frente a la cola.

El tiempo máximo de interacción con un mismo ejemplar o grupo es de 30 minutos. Los recorridos pueden durar más, ya que algunas embarcaciones incluyen visitas a otras zonas naturales de la Bahía de los Ángeles.

¿Qué está prohibido durante el recorrido?

Los visitantes no pueden tocar, perseguir o montar al tiburón ballena. Tampoco se permite utilizar drones, flash, bastones para selfies, accesorios de extensión ni motores de propulsión para acercarse al animal.

Las mascotas no pueden participar en la actividad. Además, las autoridades recomiendan usar bloqueadores y bronceadores biodegradables para reducir el impacto de sustancias químicas en el ecosistema.

Estas disposiciones buscan evitar cambios en las rutas, alimentación y conducta de los ejemplares. También ayudan a mantener una distancia segura entre los animales, las embarcaciones y los nadadores.

El tiburón ballena, cuyo nombre científico es Rhincodon typus, aparece en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como una especie en riesgo. Por esta razón, su aprovechamiento turístico solo puede realizarse mediante actividades no extractivas y reguladas.