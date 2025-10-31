Air New Zealand presenta novedades en México

Air New Zealand, la aerolínea bandera de este país, reforzó su presencia en el mercado mexicano con la realización del South Pacific Event-México, un encuentro dirigido a agentes de viajes y socios comerciales. El objetivo fue fortalecer alianzas estratégicas y promover la amplia oferta turística del país oceánico y del Pacífico Sur.

Octavio y Alberto Hernández, CEO y director de Ventas, respectivamente, de Discover The World, coincidieron en comentar que este país en el suroeste del océano Pacífico no está tan lejos como parece.

Durante la jornada, representantes de Air New Zealand, United Airlines y diez proveedores clave ofrecieron presentaciones y un workshop interactivo en el que se destacó la diversidad de experiencias disponibles en destinos como Auckland, Queenstown y Rotorua.

Entre los asistentes se contó con la participación de la Excma. Sra. Embajadora de Nueva Zelanda en México, Sarah Ireland, quien dijo que nuestro país es el más importante en Latinoamérica para ellos y hay una excelente relación: “Incluso tenemos un intercambio educativo con esquema de visa de vacaciones y trabajo, damos 200 de ellas cada año a jóvenes de nacionalidad mexicana”, detalló Ireland.

Estuvo junto con Kate Neilson, Jefa de Misión Adjunta y Cónsul, y Arcadio García, Gerente de Desarrollo de Negocios para México, Centroamérica y el Caribe. Por parte de United Airlines estuvieron Takako Yamada Suzuki, Gerente de Cuenta, y Eduardo Velasco, Gerente de Ventas para México. En representación de Air New Zealand participaron Joel Arroyo y Rigoberto Borjas.

El encuentro reunió a 12 prestadores de servicios turísticos: Antipodal, ANZCRO, Distinction Hotels, Great Journeys New Zealand, Hobbiton Movie Set, RealNZ, Te Puia, The Helicopter Line, The Rees, Whale Watch Kaikoura, United Airlines y Air New Zealand. Cada uno presentó propuestas de viaje que combinan naturaleza, aventura, cultura maorí y hospitalidad neozelandesa.

Con una flota moderna de Boeing 777-300ER y 787 Dreamliner, y más de 16 millones de pasajeros transportados al año, ANZ mantiene conexiones desde Los Ángeles, San Francisco y Houston hacia su red en el Pacífico Sur.

El South Pacific Event – México consolidó el papel de la línea aérea como un puente clave entre ambos continentes, destacando a Nueva Zelanda como un destino de alto valor para el turismo de nuestro país.

Eduardo Velasco, Arcadio García, Kate Neilson, Sarah Ireland, Joel Arroyo, Octavio y Alberto Hernández Alberto y Octavio Hernández Jorge Valdez, Paola Solís, Alberto Hernández y Luis Gasca Rigoberto Rojas y Joel Arroyo Sarahí Medina y Carlos Martínez Altair Fuertes Workshop Adam Taylor-Eruera Libby Cooke Kiran Nambiar Adrián Blancas, Martha Velasco, Gabriela Pérez, Selene Magaña, Verónica Moraga y Pablo Pineda Isabel Hernández, Angélica Hernández, Carlos Roque, Christy Martin, Liliana Granados, Andrea Ordoñez y Abraham Mustri Giselle López, María Elena Chávez y Yolanda Galindo Guadalupe Lugo, Josefina Santillán y Julio Rosas Jéssica y Efrén Mata Kate Neilson y Sarah Ireland

United Airlines y Air New Zealand

La Alianza United Airlines y Air New Zealand permite a los clientes conectar más de 150 ciudades de Estados Unidos, y de ahí al resto del mundo.

Eduardo Velasco, precisó que tienen rutas desde la Ciudad de México a San Francisco e igualmente desde Monterrey. Una novedad es el servicio directo que iniciará el 3 de diciembre de este año de la mencionada ciudad en California, hacia Christchurch. Como frecuencia de temporada activarán de SFO a Adelaide, Australia en el último mes del 2025.

Alberto Hernández se encargó de mostrar la oferta en cabinas que hay en Air New Zealand, que “redefine la experiencia de volar con innovaciones únicas en cada clase”. Su Economy Class ofrece las pantallas más grandes del mercado, vinos neozelandeses galardonados y la exclusiva Economy Skycouch, la primera cama en clase económica al precio de un asiento regular.

La Premium Economy incorpora mayor reclinación y privacidad, mientras que la Business Premier Luxe brinda camas de dos metros y total confort. Con conexiones desde América del Norte hacia Nueva Zelanda y Australia, la aerolínea combina tecnología, hospitalidad y diseño para ofrecer algo inigualable a bordo de sus modernos Dreamliners.