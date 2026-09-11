ASSIST CARD, TourMundial, Special Tours y Destino Colombia: Alianzas que Transforman

TourMundial reunió a ASSIST CARD, Special Tours y Destino Colombia bajo una nueva iniciativa denominada Alianzas que Transforman, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto entre operadores, proveedores y agentes de viajes.

Noemí Mayén, directora general de TourMundial, explicó: «La estrategia busca generar más oportunidades comerciales para las agencias y ampliar la colaboración con sus socios de negocio».

La directiva destacó tres frentes dentro de este acuerdo: la incorporación de ASSIST CARD como aliado en asistencia al viajero, el fortalecimiento de la relación con Special Tours para producto internacional y la participación de Destino Colombia como uno de los socios relevantes para la comercialización en América.

ASSIST CARD se suma por primera vez a TourMundial

Para Carlos Bricka, Country Manager de ASSIST CARD en México, el acuerdo representa el inicio de una relación comercial que no existía hasta ahora entre ambas compañías. Detalló a INVERTOUR, que los equipos trabajaron durante aproximadamente seis o siete meses en la integración de sistemas, creación de productos y definición de precios antes del lanzamiento.

«TourMundial concentra la elaboración y comercialización de paquetes, mientras que ASSIST CARD aporta sus servicios de asistencia para los pasajeros que necesiten apoyo durante el viaje», contó Bricka.

El ejecutivo anticipó novedades para 2027 relacionadas con productos, oficinas y nuevos proyectos tanto en México como en otros mercados.

Destino Colombia apuesta por la tecnología y el canal B2B

Israel Gómez, representante de Destino Colombia en México, destacó que TourMundial ya forma parte de sus principales socios comerciales en el país.

La relación entre ambas empresas tiene alrededor de dos años y se apoya en herramientas tecnológicas que facilitan el trabajo de los agentes de viajes y la distribución de producto.

Gómez señaló que el canal B2B mantiene un papel central para Colombia. También subrayó el peso de México como mercado emisor hacia Sudamérica, Europa y América del Norte.

Special Tours refuerza su papel como especialista en circuitos

La alianza también cuenta con la participación de Special Tours, representada por Alejandro Lavín, director Comercial LATAM.

La compañía se especializa en el diseño, organización y comercialización de circuitos y viajes culturales por Europa, Medio y Lejano Oriente, África, Asia y Oceanía.

Su propuesta está enfocada principalmente en recorridos guiados en español. Los programas integran transporte, hospedaje, guías y excursiones en diferentes destinos internacionales.

Special Tours mantiene presencia comercial en España, Estados Unidos y distintos mercados de Latinoamérica, por lo que su participación amplía las opciones internacionales disponibles para los agentes que trabajan con TourMundial.