Juliá Tours México y República Dominicana llevaron a agentes de viajes ¡hasta la cocina!

Del trabajo al placer y gozo, la premisa de Juliá Tours México para realizar reuniones divertidas, esta vez junto con República Dominicana, llevaron a cabo una presentación del destino, acompañada de un taller de cocina, para preparar algunos platillos con ese sabor caribeño.

Édgar Chávez, director Comercial de la Operadora y Carolina Pérez, directora de la Oficina de Promoción Turística de Dominicana encabezaron este evento. El objetivo es acercar a los agentes a la cultura, gastronomía y oferta turística del país.

La actividad permitió que los participantes conocieran algunos platillos e ingredientes asociados con la cocina dominicana, al mismo tiempo que recibieron información sobre conectividad, lugares, requisitos de viaje y experiencias que pueden integrar en sus propuestas para clientes mexicanos.

¿Qué necesita un mexicano para viajar a República Dominicana?

No requieren visa para entrar a Dominicana. Es necesario contar con pasaporte vigente con al menos seis meses de validez y completar el e-ticket de ingreso, un formulario gratuito. La oficina de turismo advirtió sobre páginas no oficiales que cobran por este trámite, por lo que recomendó utilizar únicamente el sitio autorizado.

También se habló de la conectividad aérea. Arajet opera vuelos hacia Punta Cana y Santo Domingo, mientras que Copa Airlines amplía las opciones con conexiones vía Panamá hacia Santo Domingo, Punta Cana, Santiago y Puerto Plata.

Más que sol y playa

Santo Domingo concentra buena parte de la oferta cultural e histórica. Su Ciudad Colonial cuenta con más de 300 monumentos y reúne sitios como la primera catedral, calle y ayuntamiento de América.

A esto se suman experiencias relacionadas con café, cacao, tabaco, ron, baile, compras y gastronomía local, además de actividades que permiten un mayor contacto con las comunidades.

De Punta Cana a Samaná y Puerto Plata

Punta Cana mantiene una de las ofertas hoteleras más amplias del país y una conectividad internacional que facilita la organización de grupos y convenciones.

Samaná, por su parte, destaca por el ecoturismo, sus playas, el Salto del Limón, el Parque Nacional Los Haitises y la temporada de ballenas jorobadas, que ocurre entre enero y marzo.

Puerto Plata ofrece otra cara del país, con actividades fuera de los hoteles, cultura, música, gastronomía y producción de ron.

Cocina para conocer el destino

El taller gastronómico funcionó como complemento a la capacitación. Carolina Pérez explicó que la cocina dominicana comparte algunos ingredientes y técnicas con México, aunque sin el uso habitual del picante. Tubérculos, carnes y preparaciones de cocción prolongada forman parte de esta tradición culinaria.

Los invitados prepararon un menú que consistió en: Empanada de carne, pescado en crema de coco y un majarete, que es postre con elote, similar a una natilla. Al final cada uno probó su propia creación.