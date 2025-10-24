ASSIST CARD presenta beneficios con Travel Design y Silversea

ASSIST CARD presentó un nuevo seguro Any Reason, para Travel Design y Silversea, una línea de cruceros de lujo, ante un exclusivo grupo de agentes de viajes.

Aylín Gasca y Marlene Becerra, ejecutivas de la empresa de asistencia al viajero, dieron a conocer los beneficios del Seguro de Cancelación Any Reason:

Protege la inversión de tus clientes ante cualquier inconveniente

Reembolso de los gastos de viaje, como el alojamiento, el billete, las excursiones y otros servicios

Cancelación por cualquier motivo: Puedes cancelar tu viaje por cualquier razón, sin necesidad de justificarla

Cobertura médica: Los planes incluyen cobertura médica

Protege viajes desde $1 mil dólares hasta $10 mil dólares

Travel Design

Mayte Sahagún, CEO de Travel Design, agradeció por este producto especial, lo cual debe incrementar las ventas. “Siempre pedíamos este tipo de seguro, uno que sí fuera un Any Reason y éste es el mejor”.

Esta empresa forma parte de Virtuoso: “Queremos agradecer a ASSIST CARD y Silversea por su confianza y acompañarnos en el desarrollo de productos que generan opciones competitivas y mayores oportunidades de venta para nuestras vendedoras y advisors, dijo Sahagún”.

Marlene Becerra, Aylín Gasca, Mayte Sahagún, Sol Diteos, Trianna Matarredona Ana Soberón, Mary Paz Soberón y Fernanda Llavona Begoña Velez y Ana Rebeca López Luis Espinosa, María José Espinosa, Michelle Terán y Daniela Domenec

Lo que ofrece Silversea

Silversea se ha posicionado como una de las navieras más exclusivas del mundo por su modelo de lujo integral y su capacidad de ofrecer experiencias personalizadas en cada destino. Con una flota de 12 barcos, la compañía combina la comodidad de un servicio de ultralujo con una propuesta de exploración que abarca más de 900 destinos.

Una de las principales ventajas de Silversea es la variedad de itinerarios, que permite a los viajeros elegir entre cruceros clásicos y de expedición. Están diseñados para pasar más tiempo en tierra, con estadías prolongadas en puertos clave y hasta siete noches consecutivas en algunos destinos. En el caso de las expediciones, los barcos cuentan con la tecnología necesaria para acceder a lugares remotos como la Antártida, el Ártico o las Islas Galápagos.

Cada embarcación ofrece únicamente suites con vista al mar, todas con balcón o terraza, walk-in closet y servicio de mayordomo. Este último aspecto es uno de los elementos distintivos de la naviera, ya que todos los pasajeros reciben atención personalizada sin importar la categoría de su suite. Además, la proporción entre tripulación y huéspedes garantiza un servicio atento y discreto.

La experiencia gastronómica a bordo es otro de los pilares de Silversea. Los restaurantes incluyen opciones internacionales y menús regionales que cambian según el destino del crucero. Espacios como La Dame, de cocina francesa, y Kaiseki, de especialidades asiáticas, reflejan el compromiso de la marca con la excelencia culinaria.

El modelo All-Inclusive Plus incluye propinas, bebidas premium, mayordomo, gastronomía gourmet y créditos para excursiones personalizadas. Este formato permite que los viajeros diseñen su propio itinerario y aprovechen al máximo cada escala.

Con su combinación de lujo, personalización y destinos inigualables, Silversea representa una forma distinta de viajar: una experiencia que conecta al viajero con el mundo a través del confort y la autenticidad.