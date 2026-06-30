ASSIST CARD refuerza alianza comercial con Mega Travel y celebra en noche de boliche

ASSIST CARD reforzó su alianza comercial con Mega Travel durante una noche de convivencia con equipos, en un encuentro que destacó la relación construida por ambas empresas durante más de una década.

Carlos Bricka, Country Manager México de ASSIST CARD, explicó que la colaboración con Mega Travel suma alrededor de 12 años y avanza hacia una nueva etapa de labor en conjunto. El directivo señaló que este tipo de eventos busca reconocer a las personas que mantienen contacto diario con clientes y agencias minoristas.

“Son muchos años de trabajo con Mega Travel. Este año renovamos acuerdos y mantenemos una relación de mucho trabajo”, comentó Bricka en entrevista con INVERTOUR.

ASSIST CARD reconoce el trabajo de los agentes de viajes

El directivo también destacó el papel de los agentes de viajes dentro de la cadena turística. Afirmó que su labor resulta clave para la operación comercial, especialmente en un contexto donde el mercado atravesó momentos de ajuste durante los primeros meses del año.

Bricka mencionó que factores como el Mundial y algunas tensiones internacionales influyeron en la salida de viajeros. Sin embargo, aseguró que ASSIST CARD mantiene un balance positivo, con un primer cuatrimestre de buenos resultados y una expectativa favorable para la segunda mitad del año.

De acuerdo con el ejecutivo, ya se observa un incremento en reservas para los meses de septiembre a diciembre, con buen volumen y un ticket promedio atractivo para operadores y agencias.

Una alianza enfocada en servicio y respuesta rápida

Carlos Bricka señaló que ASSIST CARD mantiene su posicionamiento por trayectoria, estructura, prestigio, equipos, solvencia e inversión. También destacó la cercanía de la compañía con agentes y socios comerciales.

El directivo explicó que la empresa cuenta con presencia en aeropuertos, oficinas propias y equipos preparados para ofrecer respuestas inmediatas y soluciones ágiles.

Actualmente, ASSIST CARD labora con importantes retailers y operadoras mayoristas en México. Para ellos, estas alianzas forman parte de una estrategia basada en servicio, respaldo y acompañamiento constante.

La noche de boliche con Mega Travel funcionó como un espacio para agradecer el esfuerzo, fortalecer la relación comercial y preparar el cierre de año con una expectativa positiva para el sector turístico.