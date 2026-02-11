Ana Rosa Reyes Castro rinde protesta como presidenta de AFEET Querétaro 2026

Ana Rosa Reyes Castro rindió protesta junto con la Mesa Directiva 2026 como presidenta de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET) Capítulo Querétaro, y reunió a destacadas líderes del sector turístico del estado, agentes de viajes, asociaciones hermanas y patrocinadores.

La ceremonia contó con la presencia de Mariana Ortiz Cabrera, secretaria de Turismo del municipio de Querétaro; Adriana Olvera de Macías, presidenta del DIF municipal; Claudia González, presidenta nacional de AFEET; así como Rodrigo Ibarra Lozano, quien acudió en representación de Adriana Vega Vázquez Mellado, secretaria de Turismo del Estado de Querétaro. También asistieron Alejo Sánchez, presidente municipal de Tolimán; Carlos García, director de Vinculación con el Sector Turístico; Alejandro Hernández, consejero de la Cámara de Comercio; Osiris Medina, fundador de Numid, entre otros invitados especiales.

En representación de Mega Travel, asistió Carlos Gómez; de Universal Assistance; Iván Monzón; por Travel Smart, Alfredo Fuentes, quienes fungieron como patrocinadores. Asimismo, se contó con la asistencia de tour operadores como Euromundo con Isadora Ávila; de Hostech, Giovanni Romo, además de asociadas de filiales de AFEET, agentes de viajes y todas las asociadas de Querétaro.

Claudia González, presidenta nacional de AFEET, dedicó un mensaje a Ana Rosa Reyes Castro:

“Es un verdadero honor estar esta noche en Querétaro en un evento tan significativo para nuestra asociación y para el fortalecimiento del liderazgo femenino en el turismo. Me dirijo a ustedes con profundo orgullo por el trabajo que realiza Ana Reyes Castro, presidenta electa de AFEET Querétaro. Ana Rosa, tu reelección es reflejo de la confianza, de un liderazgo sólido y del compromiso que has demostrado al frente de esta familia. Recibe mi reconocimiento y todo el respaldo de AFEET Nacional para esta nueva etapa que inicias junto a tu mesa directiva y, por supuesto, con todas las asociadas que deseen sumarse, porque juntas somos más fuertes y al sumar, multiplicamos”.

Por su parte, Rodrigo Ibarra Lozano felicitó a Ana Rosa Reyes Castro por encabezar un nuevo periodo al frente de AFEET Querétaro: “El turismo no se entendería sin la participación activa de las mujeres. Hoy no solo operan, gestionan y dirigen empresas, sino que también innovan, generan comunidad y construyen destinos más humanos, responsables y competitivos. En este camino, AFEET ha sido un aliado estratégico para impulsar la colaboración dentro del sector. Reiteramos nuestra disposición de ir de la mano, con la convicción de sumar esfuerzos, generar oportunidades y tener día con día un turismo con mayor impacto”.

La secretaria de Turismo del municipio de Querétaro, Mariana Ortiz comentó: “Como queretana, es un orgullo mostrar nuestra ciudad, y ustedes son quienes lo hacen posible. Muchas felicidades a todas y todos; los siento como una familia. Es un sector profesional, noble y solidario, del cual me siento muy orgullosa de formar parte”.

Durante su intervención, Adriana Olvera de Macías, presidenta del DIF municipal, agradeció la asistencia de las y los participantes y felicitó a AFEET por el trabajo colaborativo que realiza: “Está claro que en equipo se llega más rápido a los objetivos. Quiero reconocerlas por el trabajo tan valioso que han realizado dentro de su asociación”.

Patricia Cervantes, Ana Rosa Reyes Castro y Nora Blaisten Alma Serret, Araceli Garza, Nora Blastein, Teresita Rubio, Ana Rosa Reyes Castro, Patricia Cervantes y Grina Rincón Iván Monzón, Carlos Gómez, Ana Rosa Reyes Castro y Alfredo Fuentes Oralia Reyes, Carolina Reyes, Pilar Reyes, Guillermo Castro, Ana Rosa Reyes Castro, Leonardo Reyes y Francisco Reyes Teresita Rubio y Rodrigo Ibarra Adriana Olvera de Macias María Eugenia Olaya, Erika Rosas Olaya, Patricia Ortega Adame y Patricia Mendoza Claudia González Mariana Ortiz Patricia Cervantes y Claudia González Ana Rosa Reyes Castro y Osiris Medina Martha Zacatenco, María Elena Chiquini, Nora Blaisten, Araceli Garza, Claudia González, Elizabeth Reynoso, Grina Rincón, Ana Rosa Reyes Castro, Aurea Ortega, Teresita Rubio, Alma Serret, Patricia Cervantes, Sandra Barrera, Verónica Hernández y Alejandra Pérez Nora Blaisten, María Elena Chiquini, Mariana Ortiz, Araceli Garza, Fernanda Pérez, Julio Palacios, Aurea Ortega y Grina Rincón Sebastian Jiménez, María José Hernández, Ana Rosa Reyes Castro, Diego Hernández y Gonzalo Jiménez Aurea Ortega, Claudia González, Ana Rosa Reyes Castro y Osiris Medina Elizabeth Reynoso y Adriana Olvera Remedios Velázquez, Ana Rosa Reyes Castro y Genaro Feliciano Aguilar Bautista, Jonathan Ibarra, Gabriela Delgado, Diana Hernández, Gabriela Aquino, Ana Rosa Reyes Castro, Irma Nieto y Maricruz Gallegos Aguilar Bautista, Jonathan Ibarra, Gabriela Delgado, Maricruz Gallegos, Diana Hernández, Irma Nieto, y Gabriela Aquino Alma Serret María José Hernández, Ana Rosa Reyes Castro y Diego Hernández Guillermo Castro y Ana Rosa Reyes Castro Patricia Cervantes, Monserrath Rojas, Ana Rosa Reyes Castro, Layla Mendoza, Valeria Sánchez, Estefanía Rico y Daniela Uribe Genaro Feliciano, Nora Blaisten, Patricia Cervantes, Claudia González, Adriana Olvera, Ana Rosa Reyes Castro y Elizabeth Reynoso Nora Blaisten y Claudia Gonzáles Ana Rosa Reyes Castro, Adriana Olvera y Patricia Cervantes Claudia González, Ana Rosa Reyes Castro, Adriana Olvera y Patricia Cervantes Araceli Garza y Mariana Ortiz Verónica Hernández, Dzoara Aguilar, Giovani Romo, Antonio Pérez y Teresita Rubio Rodrigo Ibarra

Ana Rosa Reyes Castro apuesta por el crecimiento de AFEET

En su mensaje, Ana Rosa Reyes Castro expresó su agradecimiento:

“Fue un año de mucho trabajo, pero valió la pena. Se lograron los objetivos y se superaron los retos. Todo lo que hoy celebramos es gracias a quienes están aquí. Como presidenta reelecta, seguiré trabajando en esta misma línea para que nuestra querida AFEET filial Querétaro continúe creciendo”.

Asimismo, agradeció el respaldo de su familia, en especial de sus hijos, quienes estuvieron presentes en el evento, y reconoció de manera especial a su esposo, Genaro, por acompañarla y caminar a su lado a lo largo de este proceso. También, a su madre por su apoyo constante.