Teresa Hernández, ratificada como presidenta de CONFETUR para el período 2026

Teresa Hernández rindió protesta ante su mesa directiva y asociadas como presidenta de la Convivencia Femenina Turística (CONFETUR) para el período 2026.

La ceremonia contó con la presencia de líderes del ámbito turístico, como Carlos Bricka, director general de ASSIST CARD. El acto protocolario fue encabezado por Judith Guerra, presidenta del Grupo Mexicano de Asociaciones de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas (GMA), quien tomó protesta oficial a Hernández. Con ello, asumió la dirigencia de la agrupación por cuarto año consecutivo, reafirmando su compromiso de dar continuidad a las acciones emprendidas en favor de la industria y de fortalecer el liderazgo femenino dentro del sector.

La dirigente reelecta reconoció el respaldo de Guerra hacia la organización: “Gracias por tu confianza y por ser una aliada invaluable en este camino. A todas las socias, incluidas nuestras expresidentas, agradezco la que han depositado en mí al reelegirme como presidenta nacional para el período 2026 de nuestra querida confederación, a la cual pertenezco con orgullo desde 1990”, manifestó.

Nueva etapa con enfoque en capacitación y liderazgo femenino

Hernández reiteró su determinación de consolidar los proyectos impulsados en etapas anteriores y de seguir promoviendo la participación de las mujeres en la actividad turística, de la mano de su equipo de trabajo. Entre las metas destacó el fortalecimiento de la membresía, el impulso a la convivencia y al intercambio cultural mediante diversas actividades, así como la promoción de la capacitación constante y la actualización estratégica, especialmente en materia tecnológica.

El encuentro, patrocinado por Galería Plaza San Jerónimo y Casa Cuervo, reunió a 60 asistentes, entre afiliadas e invitados especiales del sector. Además, Alejandra Frausto, secretaria de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México, participó mediante un video mensaje en el que subrayó el papel de las mujeres en esta actividad.

“Las mujeres en el turismo representamos mucho más que una industria; hablamos de un movimiento de hospitalidad. Sabemos cuidar y reconocer las necesidades de los demás”, declaró.

En cuanto al nuevo órgano directivo, Hernández estará acompañada por Cecilia Cruz, como vicepresidenta; María Elena Macías, tesorera; Guadalupe Cortés, comisaria; Rosario Castro, secretaria; y Patricia García, primera vocal.

“Quiero expresar mi admiración a nuestras expresidentas nacionales, cuya visión y ejemplo nos inspiran a continuar creciendo y a mantener en alto el nombre de nuestra federación. Gracias por su legado y por permitirme dar seguimiento a su labor. Queridas socias, les aseguro que trabajaremos con pasión, unidad y compromiso para fortalecer esta nueva etapa. Estoy convencida de que serán parte activa de este impulso, porque somos mujeres que movemos al mundo a través del turismo”, enfatizó.

El Comité de Honor y Justicia quedó integrado por Noemí Álvarez, Elena Méndez y Olga Pulido. En tanto, Marycarmen Vargas fungirá como enlace nacional con los capítulos estatales; Karen Florez asumirá la coordinación de Relaciones Públicas y Marcela Sánchez estará a cargo de la atención a nuevas afiliadas.