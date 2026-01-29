Provenza, Alpes y Costa Azul, presentes en México con Explora Francia en workshop

Explora Francia realizó una presentación de la región de Provenza, Alpes y Costa Azul para agentes de viajes, quienes además tuvieron sesiones de workshop con más de 30 proveedores de la región.

Éstos incluyeron a: Southern French Alpes, Aix-en-Provence, Alpilles, Avignon, Marsella, Baumanière, Château de Valmer, Coquillade Provence, Intercontinental, entre otros.

Mélanie Belin, directora general de Atout France comentó: “Este es un encuentro relevante con la región Provenza, Alpes, Costa Azul, que vuelve a visitarnos en México, es la segunda ocasión, con una gran delegación de más de 30 expositores”.

Detalló que después de París, es la segunda más importante para el turismo en Francia y, sin duda, una de las regiones favoritas de los viajeros mexicanos.

“El interés se debe a su clima mediterráneo, gastronomía, paisajes y cultura. Este año es especial porque en 2026 celebramos 200 años de relaciones diplomáticas entre Francia y México”, dijo Belin, y presentó a Loïc Chovelon, CEO del Comité Regional de Turismo de Provence-Alpe-Côte d’Azur.

Mélanie Belin y Loïc Chovelon Equipo de prestadores de servicios de la región Provenza, Alpes y Costa Azul Noemí Alcibar, Alejandra del Valle y Ulises Reyes Patsy Flores y Diana Soriano Jaime Rogel y Erwin Romero Antonio Lozano, Mélanie Belin y Patty Torres Cosme Pérez y Louisa Marrone Mélanie Belin y Loïc Chovelon Nicolas de Choudens Aude de Coriolis, Marie Noéllie Charial, Patrice Max y Jean-Philippe Alfonsi Carmen Zúñiga y Jorge Ramírez Cati Pérez Sandra Rubio Noemí Alcibar y Melissa Ibarra Francois Raboulin, Aude Bechir, Sana Bondu, Mafoudia Toure, Mélanie Bocatti Vieira y Maxime Astorgis Workshop

Lo mejor de la región

Chovelon precisó: “Venimos del sur de Francia, entre España e Italia, hemos invertido mucho en hoteles y nuevas actividades. Nuestro objetivo no es atraer más turistas, sino mejorar el turismo”.

Comentó que los viajeros mexicanos van a este punto en el mes de julio, pero quieren cambiar eso, que acudan en cualquier momento del año, como en invierno o la primavera, que tienen mejores precios y espacios.

Otro punto de su estrategia son los grandes eventos mundiales, dentro de cuatro años, los Juegos Olímpicos de Invierno se celebrarán en los Alpes franceses, por lo cual es de suma relevancia para los operadores y agentes de viajes, conocer y prepararse para las ventas.

Deben conocer Marsella y, por supuesto, pequeños pueblos que podrán descubrir a lo largo del destino. La región de Provenza, destaca por sus paisajes de lavanda (en verano), pueblos medievales, ruinas romanas y la Costa Azul. Lugares imprescindibles incluyen Aviñón (Palacio de los Papas), Aix-en-Provence, las gargantas del Verdon, Gordes, y las ciudades costeras como Niza y Saint-Tropez.

Cuentan con dos aeropuertos importantes en Francia, después de París, se encuentran en la zona: Niza y Marsella. Así que pueden conectar fácilmente con el principal centro de conexiones europeo.

El evento tuvo una sesión llamada “Aromas y sabores”, donde los agentes de viajes pudieron probar helado, hacer un perfume con tres esencias de Rose et Marius, conocer la línea de L’Occitane, entre otras actividades, para cerrar con sesiones uno a uno con los prestadores de servicios.